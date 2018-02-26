وزيرة الهجرة تشيد بإنجازات مصر تستطيع

مؤتمر مصر تستطيع 8899

سلوى عثمان:



أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بتصنيع أول حاسب أقمار صناعية مصرى 100%، وهى من الإنجازات التى تم الإعلان عنها في اليوم الثاني لمؤتمر " مصر تستطيع بأبناء النيل " والذي تقام فاعلياته بمحافظة الأقصر باستضافة 23 عالما مصريا ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وخلال جلسة " تطبيقات تكنولوجيا الفضاء فى المياه والزراعة، أعربت الوزيرة عن سعادتها بإنجاز آخر من أحد العلماء، وهو قيام الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض وخبير مشكلات تأثير تلوث الهواء والتغير المناخى، بتسليم أول نسخة مطبوعة من أول أطلس شمسى لمصر.



و قال "العسكرى" ، خلال الجلسة ، إن الهدف الرئيسى لعقد مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، هو تحقيق هدف مصر فى التنمية المستدامة 2030، وبحث سبل مواجهة التغيرات المناخية بعلوم التكنولوجيا والفضاء.



وأضاف أنه تم عرض مشروع ضخم لمواجهة التغيرات المناخية ويجرى العمل على الموافقة عليه من الجهات المسئولة خلال الأيام المقبلة.



وأشار إلي أنه يوجد جفاف عالمى ولابد من التفكير فى الترشيد للمياه بخطط دولية، وفى حالة مصر لابد من الحفاظ على نهر النيل كونه العنصر الرئيسى للمياه، موضحا أن الإنسان أضر بالبيئة ولابد من العودة للحفاظ على المياه حول العالم.



وأوضح أن هناك خرائط دائمة لمتابعة التغيرات المناخية، مشددا على أن تلك الخرائط تساعد فى قياس التغيير ودعم الدلتا مثلا أو مصر بأكملها، لعمل زراعة ذاتية لاتخاذ قرار صائب لتكون مصر فى الموقع الذى تستحقه .







