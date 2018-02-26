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استثمار
الإعلان عن أول حاسب مصري للأقمار الصناعية
الإثنين 26 فبراير 2018 12:08 م
حاسب مصرى بنها 33
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حاسب مصرى بنها 33
محمد محمود: يستخدم على أجيال الأقمار المتعاقبة ويستطيع رصد سطح الأرض وخدمة المتطلبات الإستراتيجية للدولة
سلوى عثمان:
أعلن الدكتور محمد محمود إبراهيم، كبير مهندسي مركز تصميم المعماريات في مجموعة "هيتاشي" اليابانية، اليوم الإثنين، عن تصنيع أول حاسب مصري في شركة بنها للإلكترونيات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدا تصميمه وتنفيذه وتجميع مكوناته و الدوائر المتكاملة الموضوعة على مصفوفة البوابات المبرمجة حقليًا له في مصر، مشيرًا إلى أن هذا نتاج تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ممثلة في الدكتور أيمن محمود.
وأضاف - فى اليوم الثانى لمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى . - أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، قامت بتصميم اللوحة الأم لهذا الحاسب، وأنه هو من قام بتصميم مجموعة المعالجات المتعددة الموجودة داخل مصفوفة البوابات المبرمجة حقليًا، كما وضع البرمجيات الأساسية لها، وكذلك نظام سماحية الأخطاء الخاصة بها، وهذه كانت موضوع رسالته لدرجة الدكتوراه، وكانت هذه أيضًا نقطة التعاون بين الهيئة وبينه.
وأشار إلى أن "الاغتراب عن مصر ليس معناه أننا نقطع القنوات أبدًا، فهذا يجعلنا مستمرون في العمل بالخارج في ظل الإمكانيات الموجودة بالخارج ولكن يظل الاتصال قائما بوطننا الأم، لنستطيع توفير هذه الفرص له".
وأوضح أن هذا الجهاز سيطير على متن القمر الصناعي "نورث 1" و"نورث 2"، وأنه يشارك في القمر الصناعي "نورث 1" بتصميم وحدة حساب الأخطاء نتيجة بيئة الإشعاع الموجودة في الفضاء، وهذه وحدة موجودة على حاسب القمر الصناعي، ومشارك أيضًا في القمر الصناعي "نورث 2" بتصميم مجموعة المعالجات الموضوعة على هذا الحاسب اللوحي، فهذا هو أول حاسب مصري لقمر صناعي يدور يتم إجازته للإطلاق باختبارات البيئة الفضائية بالمعايير اليابانية، في مكانين "مركز اختبارات الأقمار الصناعية الصغيرة التابع لجامعة الهندسة بكيوشو، والمعجل النووي "بتاكاساكي"، و تم اختبار التأثير الإشعاعي على هذا الحاسب.
وأكد أن هذا الحاسب من الممكن أن يستخدم على أجيال الأقمار الصناعية المتعاقبة، وهذا أحد ثلاثة أركان مهمة للتمكن من تكنولوجيا الفضاء وتوطينها في مصر، أولها تصميم مستشعرات تستطيع أن ترصد سطح الأرض في مصر وتلبية المتطلبات الإستراتيجية للدولة، مثل رصد المتغيرات الزراعية والمناخية وإدارة الموارد المائية، أما الركن الثاني فهو تصميم حاسبات قادرة على أن تكون فائقة الأداء وتحلل البيانات على متن الأقمار الصناعية وكتابة برمجياتها في مصر حتى لا يتمكن أحد من اختطاف أقمارنا الصناعية أو زراعة "أبواب خلفية" للسيطرة عليها، بينما الركن الثالث هو تصميم برمجيات تحلل هذه الصور.
و شدد على أنه مستمر في عمله لرفعة وطنه، كما سيتم إطلاق القمر الصناعي في موعده في "2018" بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية، وثاني قمر في "2019"، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبني هذا العمل من خلال حضانة تكنولوجية تكون بمثابة نواة لإنشاء أول شركة مصرية لتصميم وتصنيع الحاسبات المدمجة للأقمار الصناعية والإلكترونيات الصناعية، وأضاف قائلاً: "نحن قادرون على فعل ذلك ونعاهد مصر والمصريين أن يفخروا بوطنهم".
ويجمع "مصر تستطيع" 23 من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية وحل مشاكل نقص المياه، كما أن بعضهم له إنجازات فى مجال الزراعة بالمناطق التى تعانى نقصًا مائيًا قد يصل إلى حد الندرة المائية.
ويشهد المؤتمر اليوم 4 جلسات تناقش خلالها محاور تطبيقات تكنولوجيا الفضاء فى المياه والزراعة، والاستثمار فى الشركات المحلية والدولية فى مجالات المياه، والريف الجديد والطريق إلى مجتمعات ريفية مستدامه، والتوعية والإرشاد وبناء القدرات فى مجالات المياه والزراعة، على أن يشهد ختامه المؤتمر عرض التوصيات وحفل فنى بمعبد الأقصر.
و مؤتمر الأقصر هو النسخة الثالثة من المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع"، وهو أحد المحاور الإستراتيجية التى تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الطيور المهاجرة بالوطن.
وكانت "الهجرة" قد عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" فى ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين، ونتج عنه قرارات وتوصيات مهمة تم تنفيذ عدد منها، ولايزال يجرى تنفيذ المتبقى منها، و الثانى جاء تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذى انعقد فى يوليو 2017، وشارك فيه نخبة متميزة من نابهات مصر المهاجرات اللائى حققن نجاحات مشرفة .
وزارة الإنتاج الحربي
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