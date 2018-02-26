قابيل: مصر حريصة على خلق شراكة حقيقية مع لبنان

ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

دور رئيسى للقطاع الخاص فى البلدين لتعزيز التعاون المشترك

الحكومة اللبنانية تسهل دخول السلع الزراعية المصرية للسوق اللبنانية

لبنان تحتل المركز التاسع عالميا كأكبر مستثمر بمصر باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار

674 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين الدولتين العام الماضى



محمد ريحان وعمر سالم



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية، على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائى والعربي، مشيراً الى دعم قيادتى البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك فى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.



جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتى عقدت تحت عنوان: "الصناعة المصرية افاق جديدة وفرص واعدة" بحضور على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة والمهندس/ فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.



وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ولبنان والتى تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى واللبنانى على حدٍ سواء، لافتا الى أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت فى خلق مناخ مثالى للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين فى مختلف المجالات.



وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عددا من المبادرات والافكار الرامية الى بناء إطار للتكامل الصناعى المصرى اللبنانى وتعزيز التبادل التجارى بين مصر ولبنان فى كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التى تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصرى واللبنانى.



لافتاً إلى أنها اتخذت عدداً من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الاعمال المصرى لتنمية التبادل التجارى بين البلدين، الأمر الذى يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني.



وقال إن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعى الرخام فى لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبنانى حفاظاً على هذه الصناعة فى لبنان والتى يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم فى مجال الصحة والدواء والتى تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجارى فى لبنان أطلق مبادرة "اشترى المصري" للمنتجات التى لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حالياً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفنى والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعى وتنظيمى جديد فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى لبنان.



وقال إن الموسم الزراعى 2017-2018 للتفاح اللبنانى يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصرى مشيداً بالدور المهم لرئيس الوزراء اللبنانى ورئيس مجلس النواب فى إزالة الصعوبات التى تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبنانى وكذلك حل مشاكل المستثمرين المصريين فى لبنان.



وشدد الوزير على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه رجال الاعمال والصناعة فى تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الاستثمارات اللبنانية فى مصر نجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات فى السوق المصرى لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبى فى مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً فى مصر.



وتابع أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان بلغ العام الماضى نحو 674 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجارى الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية فى افريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية فى السوق المصرى للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.



وأضاف أنه يجرى حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الاسواق الاقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التى تتيح سوق بحجم يصل الى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسى ثم الى 2.6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات افريقية، مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التى تتيح الوصول الى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الاهداف الموضوعة والنفاذ الى الاسواق الخارجية.



وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتاً الى ان خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة نجحت فى تصحيح المسار ومواجهة التحديات المتمثلة فى ندرة الأراضى الصناعية، والنمو الصناعى السلبي، والتحول من الصناعة إلى التجارة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، وإمدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، فضلاً عن انخفاض احتياطى العملات الأجنبية بالبنك المركزي.



ولفت قابيل إلى أن الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وإضافة 5000 كم الى شبكة الطرق إلى جانب انشاء 3 موانئ وتطوير 3 أخرى وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، وبناء أكثر من 500 ألف وحدة اسكان اجتماعى وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء بما يمثل 50% من اجمالى الطاقة الكهربائية التى تنتجها مصر، مشيراً إلى أنه تم أيضاً انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.



وأضاف أن جهود الحكومة تضمنت أيضاً تطبيق برنامج إصلاح مالى شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولى ورفع الدعم تدريجياً، فضلاً عن توفير حزمة ضمان الاجتماعى بلغت 85 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى شملت إصدار عدد من القوانين وعلى رأسها قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الأراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد والتأمين الصحى وغير ذلك من التشريعات المهمة لتهيئة المناخ الأعمال فى مصر.



ولفت قابيل إلى أن الجهود التى قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وتحقيق ارتفاع قياسى لاحتياطى البنك المركزى وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ 20%، بالإضافة الى تحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير فى زيادة حجم السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق فى نمو الانتاج الصناعى والذى يعتبر المعدل الأعلى عالمياً فى الوقت الراهن.



وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضاً بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تتيح أكثر من 4800 فرصة تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح اكثر من 2654 مصنعا خلال العامين الماضيين بتكلفة 62 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل، فضلاً عن العمل على رفع معدلات الانتاج الصناعى الى مستويات تاريخية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل حقيقية تسهم فى الحد من البطالة، بالإضافة إلى اقامة 454 الف مشروع وتوفير 604 آلاف فرصة عمل مباشرة.



ومن جانبه اشاد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بجهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح شامل أعاد للاقتصاد مكانته كأحد أهم الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، لافتا الى أن هذه الجهود أسهمت فى جذب العديد من الشركات العربية والاجنبية للاستثمار فى مصر.



واشار الى نجاح وزارة التجارة فى حل العديد من المشكلات التى كانت تمثل عائقاً امام انسياب الاستثمارات فى القطاع الصناعى خاصة ما يتعلق بالتراخيص والاراضى وإعادة العمل بنظام المطور الصناعى، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى القطاع بفضل هذه القرارات.



ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذى سيشارك فى فعاليات ملتقى الاعمال المصرى اللبنانى والمقرر عقده ببيروت نهاية ابريل المقبل.



كما اشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية الى أهمية تطوير منظومة التعليم الفنى وربط احتياجات سوق العمل بالتعليم، منوهاً فى هذا الاطار الى استعداد الجمعية لتوفير كافة إمكاناتها للمساهمة فى إنجاز هذا الامر بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة لخدمة كافة القطاعات الصناعية.