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نقل وملاحة
النقل: تجميل 63 محطة بخطوط المترو
الإثنين 26 فبراير 2018 11:49 ص
المترو
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المترو
المال -خاص
كرم الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، والمهندس على فضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للشركة، أعضاء جمعية مبدعون الذين قاموا بتجربة جديدة شهدتها محطة مترو الأوبرا، تمثلت في تجميل جدران أحد الممرات بالمحطة تحت عنوان "تيجي نلونها" بالتعاون مع شركة المترو.
وأشاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في زيارته الأخيرة لمحطة الأوبرا، بالتجربة، والتي أثنى فيها على هذا العمل الإبداعي المتميز كما لاقت استحسانا كبيرا من رواد المترو.
وخلال فعاليات التكريم، أشاد شعت بالتجربة، مؤكدا أن أجمل ما في هذا العمل أنه تطوعي من شباب مصري مبدع، مشيرا إلى أن الوزارة بكافة إمكاناتها تتبنى أي جهد إبداعي يسهم إيجابيا في خدمة مرافق الدولة، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب يمثلون علامة مضيئة تؤكد أن مصر بسواعد أبنائها من الشباب على طريق التقدم والازدهار.
وأشار مساعد وزير النقل إلى أن الوزارة إلى جانب اهتمامها بتطوير الشكل الجمالي لمحطات المترو فإنها تعمل على تطوير الخطين الأول والثاني واستكمال مشروعات مراحل وخطوط المترو الجديدة.
من جانبه، أشار فضالي إلى أن خطة شركة المترو تهدف لاستكمال تجميل ٦٣ محطة بالخطين الأول والثاني، وصولًا إلى الشكل الحضاري المميز لمحطات هذا المرفق الحيوي، منوها بأنه تم تشكيل فريق عمل من شركة المترو من التخصصات المختلفة لإزالة أى عقبات وحل أى مشكلة تحدث أثناء العمل. ويستمر عمل هذا الفريق أثناء تجميل باقي المحطات.
كما أكد المهندس خالد صبرة، أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التعاون مع جمعية مبدعون بالإضافة إلى التعاون مع طلبة كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والآثار لاستكمال تطوير الشكل الجمالي للمحطات الأخرى مشيرا إلى أن شركة المترو تعمل على إضافة لمسة جمالية لمحطات المترو وتشجيع الشباب وتنمية قدراتهم نحو العمل الإيجابي الذي يخدم الوطن.
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