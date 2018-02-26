قطاع البناء والتشييد ينتظر قانونًا متكاملًا للمزايدات والمناقصات

داكر عبد اللاه

❐ داكر عبداللاه: التشريع 89 لسنة 1998 خلق علاقة غير متوازنة بين المقاولين وجهات الإسناد

❐ محمد لقمة: يجب إدارج بنود تلزم جهات الإسناد بتسلم المشروعات المنتهية

❐ على مصطفى: عقود «الإذعان» أهدرت حقوق الشركات



رضوى عبدالرازق



يترقب العاملون بقطاع البناء والتشييد انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذى تجرى مناقشة مشروعه حاليًّا بلجنة الخطة والموازنة، ويتم طرح العديد من المقترحات من قبل العاملين بالقطاع لضمان الخروج بقانون متكامل يعالج السلبيات والتحديات المزمنة التى شهدها القطاع فى السنوات الماضية.



وأكد عدد من العاملين بالقطاع أن ضمان المساواة بين حقوق المقاول وجهة الإسناد وإقرار العقد المتوازن والحفاظ على حق المقاول حال حدوث أى تغيرات سعرية فى الخامات ومواد البناء، أبرز متطلبات القطاع فى المرحلة الحالية.



وقال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الفترة الماضية شهدت حدوث ظروف طارئة واستثنائية أدت إلى اختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الفعلية عن تكلفة المقاولة، وقد اصطدمت الشركات بعدم وجود فائض مالى لدى جهات الإسناد، وتعنت بعضها فى صرف فروق الأسعار للشركات، بما أخل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، وأدى إلى توقف الأعمال بالعديد من المشروعات.



وطالب عبداللاه بإضافة مواد إلى مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجارى مناقشته بمجلس النواب حاليًّا لحماية حقوق شركات المقاولات فى حال التغير المفاجئ فى تكلفة تنفيذ المشروعات والإخلال بالخطة المالية المحددة للأعمال.



ولفت إلى أن القانون رقم (89) لسنة 1998 لم يفرض حماية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات فى تلك الحالات، بما أسهم فى الإضرار بالشركات وخلق علاقة غير متوازنة ومتكافئة بينها وبين جهات الإسناد، كما يتم فى العديد من الحالات فرض غرامات على شركات المقاولات حال تأخرها فى التنفيذ والإخلال بالجدول الزمنى دون النظر إلى أسباب ذلك، التى ترجع إلى عدم قدرة الشركات استكمال تنفيذ المشروعات فى ظل ارتفاع التكاليف، لافتا إلى تعرض بعض الشركات فى ضوء تلك المعوقات إلى الإفلاس والتخارج فى السنوات الماضية.



وشدد عبداللاه أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الإسناد فى الحقوق والواجبات وتلافى سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، الذى أضر بحقوق المقاولين، وجعلهم الطرف الأضعف فى العلاقات التعاقدية.



وأكد ضرورة إضافة بند فى قانون المناقصات والمزايدات الجديد يسمح بالرجوع إلى مجلس الوزراء فى حال حدوث أى ظروف طارئة أدت إلى تغيير تكاليف تنفيذ المشروعات لدراسة الموقف، وإلزام جهات الإسناد بصرف تعويضات لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال، وعدم الإضرار بالطرفين.



كما شدد على ضرورة وضع جدول كميات لبنود الأعمال حقيقى ومطابق للواقع، إلى جانب الأسعار السوقية للخامات ومواد البناء لضمان عدم حدوث أى إخلال بين المقاول وجهات الإسناد فى تقدير تكاليف التنفيذ، وكذلك الفروق حال حدوثها.



وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن إقرار العقد المتوازن بمشروع قانون المناقصات والمزايدات الحالى مناقشته حاليا بمجلس النواب وإلزام جهات الإسناد وفقًا للقانون بتطبيق ذلك العقد أحد أهم متطلبات قطاع التشييد والبناء فى المرحلة المقبلة، باعتباره الحل الأمثل لمشاكل القطاع المزمنة التى عانى منها فى السنوات الماضية.



وأضاف لقمة أن العقد المتوازن الآلية الوحيدة التى تضمن الحفاظ على حقوق شركات المقاولات وجهات الإسناد على التوازى، إذ إنه فى حال حدوث أى تغيرات فى أسعار مواد البناء بالارتفاع تلتزم جهات الإسناد، وفقا للتعاقد بتعويض الشركات وصرف فروق أسعار فوريا وبالمثل فى حال حدوث تغيرات بالانخفاض تلتزم شركات المقاولات بسداد فروق أسعار لجهات الإسناد، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية سيسهم فى استقرار السوق، ووضع شركات المقاولات تقديرات سعرية صحيحة لتكلفة المقاولة.



ولفت إلى أهمية وضع آلية بالقانون الجديد لحل مشكلة عدم التزام بعض جهات الإسناد بتسلم المشروعات المنتهية من شركات المقاولات، إذ إن هناك شركات انتهت من تنفيذ مشروعات من مدد زمنية طويلة تصل إلى 20 عاما، ولم تقم جهات الإسناد باستلامها حتى الآن، ويتحمل المقاول مسئولية تأمين تلك المبانى وصيانتها، ومنع التعدى عليها، بما يمثل أعباء مالية على المقاول، كما يتسبب ذلك فى إهدار أموال الدولة، وعدم تحقيق استفادة للمواطن من مشروعات منتهية، مشيرا إلى ظهور ذلك فى بعض مشروعات الإسكان القومى القديم الذى انتهت شركات المقاولات من تنفيذه لصالح المحافظات أو الوزارات، ولم تتسلم تلك الجهات الوحدات رغم الحاجة الملحة فى القطاع إلى مشروعات سكنية تلبى احتياجات المواطنين.



وأشار إلى أن ضرورة اهتمام القانون أيضًا بإلزام جهات الإسناد بتحديد آليات تمويلية لتنفيذ المشروعات، وعدم طرح أى أعمال دون التأكد من توافر سبل تمويلها للحدِّ من حدوث أى أزمات مستقبلية، وعدم تعثر جهات الإسناد وتضرر الشركات.



وشدد لقمة على ضرورة النظر إلى كيفية خلق آليات تُسهم فى رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وخلق كوادر قادرة على مواكبة حركة التنمية والتعمير وتنفيذ المشروعات الكبرى المستهدفة من الدولة، مشيرا إلى تركيز الاتحاد المصرى لمقاولى البناء على ذلك الملف فى السنوات الماضية للعمل نحو رفع جودة المشروعات المنفذة.



ومن جانبه، قال المهندس على مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، إن إقرار العقد المتوازن أهم متطلبات قطاع المقاولات لحماية حق المقاول وجهة الإسناد على السواء، وهو ما يجب إدارجه بمشروع قانون المناقصات والمزايدات.



وأضاف أن الاتحاد أعد منذ شهر نموذجا مبدئيا للعقد المتوزان، وتجرى صياغته ومراجعته من الناحية القانونية، وذلك فى إطار تركيز الاتحاد على حل مشكلة القطاع المزمنة التى عانى منها لمدة سنوات، وأسهمت فى حدوث تبعيات سلبية على الشركات، وهى تطبيق عقود إذعان لا تحمى حقوق المقاولين ولا تساوى بينهم وبين جهات الإسناد.



وأشار إلى أن العقد المتوازن يحمى جميع الأطراف المقاول والمالك والاستشارى، ويساوى بينهم فى الحقوق والواجبات بما يعود بالنفع على الاستثمارات وحركة التنمية والمشروعات، كما يعد الضمانة الوحيدة لتنفيذ المشروعات الكبرى الجارى طرحها من قبل أجهزة الدولة المختلفة فى التوقيتات الزمنية المحددة، ووفقًا للجودة المطلوبة، كما يضمن تلافى العديد من السلبيات التى عانى منها المقاولون جراء الارتفاعات المتزايدة والمفاجئة فى أسعار الخامات ومدخلات تنفيذ المشروعات.



وأكد مصطفى أنه تم مؤخرًا تعديل المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات بما يلزم جهات الإسناد بإضافة كل العناصر المتغيرة فى التكاليف فى المعادلة السعرية، وصرف فروق أسعار حال حدوث أى متغيرات سعرية بها، إذ كانت جهات الإسناد فى السابق تصرف فروق الأسعار على الحديد والأسمنت فقط.