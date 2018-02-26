البورصة تترقب جنى الأرباح

البورصة المصرية

❐ فنيون: 15600 منطقة مقاومة عنيفة للمؤشر الرئيسى



جهاد سالم



رجح خبراء التحليل الفنى، اقتراب مؤشرات البورصة من إنهاء الحركة التصحيحة الصاعدة التى بدأتها منذ ما يزيد عن أسبوع، خاصة مع ملامستها مستويات مقاومة صعبة.



وأنهى المؤشر الرئيسى EGX30 تعاملات أمس على صعود بنسبة %0.97، مسجلا 15467 نقطة، وارتفع EGX70 بنسبة %0.40 ليغلق عند 859 نقطة، كما صعد EGX100 الأوسع نطاقاً %01.55، ليسجل 2079 نقطة.



بلغت إجمالى قيم التداول على الأسهم 894.29 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 5.8 مليار جنيه، ليسجل 889.2 مليار جنيه، مقابل 883.5 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.



وتوقع الخبراء تراجع EGX30، قرب مستويات 15160 – 15200 نقطة، قبل تمكنه من اختراق مستوى المقاومة 15500 - 15600 نقطة، كما توقعوا تراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة قرب 815 – 830 نقطة، قبل تجميع قواه لاختراق المقاومة 870 – 880 نقطة.



وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر EGX30 استطاع مواصلة الصعود للجلسة الثامنة على التوالى، مقتربا من مستوى 15500 نقطة.



ورحج تعرض المؤشر لعمليات جنى أرباح خلال المستويات الحالية، كإطار طبيعى للصعود المتتالى، الذى بدأه من 14660 نقطة.



وأشار إلى أن حدود هبوط المؤشر تصل قرب 15160 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم يرتد مستهدفا 15500 نقطة مرة أخرى، ناصحا المستثمرين بالتعامل مع كل سهم على حده، خلال الفترة الراهنة.



على صعيد المؤشر السبعينى، إن المؤشر لا زال يستهدف 880 - 900 نقطة، وتظل تلك المستهدفات قائمة طالما تمكن من الاستقرار أعلى مستوى 815 نقطة.



وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين إلى أنEGX30 لا زال فى اتجاه صاعد على المديين المتوسط والبعيد، وربما يكون قد شارف على إنهاء الاتجاه الصاعد قصير الأجل مع اقترابه من مستويات المقاومة 15600 – 15550 نقطة، التى تعد منطقة صعبة، قد تعرضه لظهور القوى البيعية مجددا.



وأشار إلى أن أحد أهم المؤشرات التى تعكس قرب انتهاء الحركة التصحيحة الصاعدة المسيطرة على EGX30، منذ الأسبوع الماضى، تتمثل فى ضعف أداء سهم البنك التجارى الدولى، صاحب الوزن النسبى الأعلى، وعدم استطاعته الثبات أعلى مستوى 79 جنيها، ما قد يدفعه للهبوط مجددا قرب مستوى الدعم 76 جنيها، قائدا معهEGX30، قرب 15200 نقطة.



ونوه إلى أن الحركة الصاعدة التى سيطرت على المؤشر، جاءت مدعومة بتحركات ايجابية لأسهمب قطاعى العقارات والبتروكيماويات، على خلفية خفض أسعار الفائدة للأولى، والأخبار المرتبطة بالغاز والاكتشافات للثانية، لافتا إلى أن أى تراجعات بأسهم القطاعين تمثل فرصا جيدة لبناء مراكز، خاصة الأسهم التى تستقطب سيولة عالية.



على صعيد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة، أشار إلى سيطرة الأداء الباهت على تحركات EGX70، رغم النظرة الايجابية للمؤشر على المدى القريب والمتوسط وطويل الأجل، وتفوقه على مؤشر السوق الرئيسى.



وأضاف أنه من المتوقع أن يظل EGX70، فى منطقة 830 - 870 نقطة، لحين ظهور قوى شرائية تمكنه من اختراق مستوى المقاومة، مرجحا أن تدعم أسهم العقارات والغزل والنسيج، المؤشر فى أى تحركات ايجابية خلال الفترة المقبلة.



وشهدت البورصة المصرية، خلال تعاملات أمس، سيطرة بيعية من قبل المصريين والأجانب بقيمة 7.33 مليون جنيه، و7.18 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 14.52 مليون جنيه.



واتجه الأفراد بجميع جنسياتهم للبيع بواقع 36.95 مليون جنيه للمصريين، و40.06 مليون جنيه للعرب، و1.27 مليون جنيه للأجانب، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية، صافى شراء بقيمة 29.62 مليون جنيه، و54.58 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت الأجنبية صافى بيع بقيمة 5.90 مليون جنيه.