السعودية المصرية الصناعية تعتزم ضخ استثمارات 50 مليون دولار

السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 66

❏ عطا: نتفاوض على صفقتى أغذية ومنسوجات



المال ــ خاص



تعتزم شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية «SEII» ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار فى السوق المصرية، خلال عامين، بهدف تكوين محفظة متوازنة تضم قطاعات متنوعة بالسوق المحليةً.



وقال أحمد عطا، المدير التنفيذى للشركة، إن «السعودية المصرية»، تخطط لزيادة محفظة الشركات المستثمر بها من 6 إلى 20 بحلول عام 2020.



وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن شركته ستعتمد على السيولة الذاتية لتمويل الخطة المشار إليها، بجانب جذب استثمارات من رءوس أموال سعودية مهتمة بالاستثمار فى مصر.



و«السعودية المصرية» إحدى ثمرات التعاون المشترك بين حكومتى المملكة السعودية ومصر، وتأسست عام 1974 بهدف تدعيم العمل المشترك، وتطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار، و تبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية بمصر نحو مليار جنيه، وتساهم فى 6 شركات محلية، منها «أكتوبر فارما»، و«العربية للصلب المخصوص أركو ستيل» و«العربية للعبوات الدوائية»، والإسكندرية للزيوت «أكبا»، و«فاركو ماك» الطبية.



ولفت «عطا» إلى أن شركته تعتزم استثمار نحو 20 مليون دولار خلال العام الحالى، لإضافة 4 مشروعات جديدة، متابعا : «بدأنا التفاوض للاستحواذ على حصص مؤثرة فى شركتى أغذية، ومنسوجات تعملان فى السوق المصرية، ومن المرجح إنهاء الصفقات خلال النصف الأول من العام الجاري».



وأشار إلى أن المنسوجات من القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، والتى تحتاج إلى التطوير والإدارة الجيدة، والاحتكاك بالتجارب الدولية.



وكانت «المال» قد نشرت مؤخرا خبرا عن تفاوض «السعودية المصرية» للاستحواذ على حصة مؤثرة بشركة «بريجو» للصناعات الغذائية، والتى تعمل فى مجال صناعة الأجبان وعينت شركة القاهرة المالية القابضة «CFH»، مستشارا ماليا، و مكتب الإبراشى، مستشار قانونيا للصفقة.



وأكد «عطا» أن شركته تهتم بالاستثمار فى الشركات المحلية متوسطة الحجم، مع التركيز على القطاعات التى تشهد نموا، والأكثر استفادة من خطط الإصلاح الاقتصادى، والمرتبطة بالزيادة السكانية.