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بنـــوك
جهاز المشروعات يخطط لضخ أكثر من 6.6 مليار جنيه
الإثنين 26 فبراير 2018 10:34 ص
نيفين جامع 5
أخر الأخبار
نيفين جامع 5
❏ نيفين جامع : 5.3 مليار حصيلة قروض 2017.. وخاطبنا جهات للمساهمة فى شركة «المتناهى»
أحمد الدسوقى
يخطط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لضخ أكثر من 6.6 مليار جنيه، خلال 2018 ، بنسبة نمو تتجاوز %25 عن العام الماضى.
وقالت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى للجهاز - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن الجهاز نجح فى ضخ قروض بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال 2017 ، عبر البنوك والشركات والجمعيات التى تعمل فى المتناهى الصغر، بالإضافة إلى الاقراض المباشر من قبل الجهاز.
وأشارت إلى أن الجهاز ضخ أكثر من مليار جنيه، للعميل مباشرة وليس عبر الجهات الوسيطة، مؤكدة أنه يسير بخطى ثابتة فى السوق المصرية، وأنه قادر على تحقيق مستهدفاته، والمؤشرات منذ بداية العام الحالى تؤكد ذلك.
وأوضحت أنه سيتم البدء فى ضخ التمويلات للمشروعات المتوسطة لأول مرة، بعد إقرار قانون المشروعات الصغيرة، الذى تم عرضه على مجلس الوزراء، وتمت مناقشته فى جلسة مؤخرا.
وأكدت أن القانون سيقدم مزايا ضريبية كبيرة للغاية للقطاع غير الرسمى، بهدف حثه على توفيق أوضاعه، مشيرة إلى أن ذلك أحد أهم أهداف الدولة حاليا.
وقالت إن القانون يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة، وسيكون على الجميع الالتزام به، مشيرة إلى أنه تعريف لن يختلف كثيراً عن تعريف البنك المركزى المصرى، الذى وضعه خلال الفترة الماضية.
فى سياق متصل ، أكدت نيفين جامع أن الجهاز خاطب مؤخرا عددا من الجهات فى السوق المصرية، للمشاركة فى شركته الجديدة المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، رافضة الإفصاح عن أى تفاصيل جديدة عن الشركة فى الوقت الراهن.
وكانت «المال» قد كشفت مطلع الشهر الماضى، عن اعتزام الجهاز، تأسيس شركة جديدة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات هانى عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بالجهاز.
وأشار إلى أن الجهاز لم يستقر بعد على رأسمال الشركة، إلا أنه أكد الاستحواذ على النسبة الكبرى منها، موضحا أنه ليس من الضرورى أن تكون الحصة حاكمة، وتوقع إطلاق الكيان الجديد قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.
وتعمل بالسوق المحلية حاليًا 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى «ريفى»، و«تنمية»، و«تساهيل»، إضافة إلى أكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتسعى شركات «سندا» و«أمان» و«تمويلى» إلى اقتحام قطاع التمويل متناهى الصغر، بعد حصولهم على الترخيص المؤقت من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
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