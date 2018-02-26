نائب وزير المالية: إعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى

أحمد كجوك من المؤتمر



الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية الأسبوع المقبل



مها أبوودن



قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الحكومة قامت بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساره، وعدد من المحاور الأخرى التى تدعمه كالسياسة المالية للدولة، واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.



وأضاف خلال لقاء بعثة غرفة التجارة الأمريكية لطرق الأبواب، أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 إلي 21% من الناتج الإجمالى المحلى إلى 50-60%.