صعود جماعى لعائد أدوات الدين الحكومية

البنك المركزى المصرى

❏ فائدة السندات ترتفع بين «0.1 ـ 0.4» نقطة مئوية

❏ «المالية» تستهدف اقتراض 32 مليار جنيه الأسبوع الجارى



محمد سالم



حقق عائد أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة) صعودًا جماعيًّا، خلال الأسبوع الماضى، فى أول رد فعل على قرار خفض الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.



وخفضت اللجنة فى اجتماعها، الخميس قبل الماضى، عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس (%1)، لتصل إلى %17.75 و%18.75 على التوالى.



وارتفع مؤشر المال IR الذى يقيس العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ( أذون الخزانة)، بنسبة طفيفة بلغت 0.09 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.08 بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %16.98 الأسبوع قبل الماضى، بينما زاد العائد على السندات ثلاث وسبع سنوات بنسبة بين 0.1 و0.4 نقطة مئوية.



ويرى محللون أن ارتفاع العائد كان متوقعا بشكل كبير نظرا لموجة الهبوط التى سيطرت على السوق طوال الأسابيع الخمسة الماضية تحت وطأة توقعات خفض الفائدة من جانب المركزى.



وأشار هانى فرحات، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة «سى آى كابيتال»، فى وقت سابق لـ«المال»، إلى استيعاب السوق قرار خفض الفائدة خلال الأسابيع الماضية، فقد تراجعت عوائد أذون الخزانة بشكل كبير على مدار الشهر الماضى، وسجلت أقل مستوياتها منذ تعويم الجنيه، كما هبط العائد على السندات أجل 10 سنوات لمستويات قياسية لم تتحقق منذ عام 2014.



تزامن الارتفاع الطفيف فى العائد على الأذون مع قيام البنوك والمؤسسات المختلفة بتقليص تغطيتها للعطاءات لتسجل 1.8 مرة فى المتوسط مقابل 2.3 مرة فى الأسبوع قبل الماضى.



ونشرت وكالة بلومبرج تقريرا أشارت فيه إلى أن التقلبات الحادة التى اعترت الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، يجب أن تدفع البنوك المركزية للتوقف لإعادة حساباتها قبل خفض الفائدة غير أنها أكدت أن انخفاض التضخم يدعم بقوة قرار البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، لاسيما أن الحكومة تتوقع هبوط التضخم إلى %13 مع نهاية العام، كما أن النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر تسمح لصناع السياسة بالتركيز على دعم النمو الذى صعد إلى %5.3 فى الربع الماضى.



وأكد ماثيو جريفز، الذى يشرف على إدارة أصول بقيمة 442 مليار دولار بشركة ويسترن أسيت بولاية كاليفورنيا للوكالة الأمريكية، أن خفض أسعار الفائدة فى مصر %1 مجرد بداية، متوقعًا استمرار انخفاض معدل التضخم، ما يمنح للبنك المركزى مساحة لمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة ولكن المخاوف الأساسية تكمن فى قدرة الحكومة على أن تظل مقصدًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية إذا قرر مجلس الاتحاد الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة هذا العام.



وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى فى سوق الدين عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما بنحو 0.18 نقطة مئوية، ليسجل %16.62 مقابل %16.43 الأسبوع قبل الماضى، وتقلصت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 2.03 مرة بدلا من 2.3 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.2 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 7.78 مليار، أقل 213 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.



كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا بنحو 0.05 نقطة مئوية ليصل إلى %16.631 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %16.58 فى آخر طرح، بينما تراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.45 مرة من 1.76 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 10 مليارات جنيه، قبلت «المالية 7 مليارات، أقل مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.



وصعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 0.09 نقطة مئوية إلى %17.46 مقابل %17.36 الأسبوع قبل الماضى، وهبطت تغطية الطرح إلى 1.97 مرة، مقارنة بـ2.75 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.7 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 7 مليارات تقريبًا، نفس قيمة الطرح المستهدفة.



وزاد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا إلى 0.11 نقطة مئوية ليسجل 17.75% مقابل 17.63% فى الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.6 مرة، بدلا من 1.79 مرة فقط، وعرضت الاكتتاب بقيمة 8.6 مليار جنيه، قبلت الوزارة 7 مليارات، نفس القيمة المستهدفة.



بينما كان الصعود أكبر على السندات المحلية، فارتفع عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 0.4 نقطة مئوية، مسجلا %15.09 مقابل %14.72 فى الطرح السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 1.8 مرة، بدلا من 1.7 فى الطرح السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.7 مليار جنيه من خلال 98 عرضا، قبلت «المالية» 71 منها بواقع 1.2 مليار أقل 300 مليون عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وزاد متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات، بنحو 0.13 نقطة مئوية ليصل إلى 14.55 % مقابل %14.41 فى الطرح السابق، وتزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية العطاء ليصل إلى 2.3 مرة مقابل 3 مرات فى آخر طرح وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر 47 طلبا، لتقبل «المالية» 18 منها بقيمة مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.



فى سياق متصل، رفعت «المالية» قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى، لتصل إلى 32 مليار جنيه بزيادة 2 مليارا عن الأسبوع الماضى، وتتوزع القيمة المستهدفة من الطروحات بواقع 7.5 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما و8 مليارات قيمة مستهدفة من أذون 266 يوما و8 مليارات من أذون 357 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار بأجل 5 سنوات، ومليار بأجل 10 سنوات.



وعلى صعيد إدارة ملف السيولة، رفعت بنوك القطاع المصرفى قيمة عروضها للاكتتاب فى المزادات الأسبوعية للودائع ثابتة ومتغيرة العائد، لتصل إلى نحو 218 مليار جنيه.



وطلب «المركزى» فى مزاد الودائع متغيرة العائد للأسبوع الماضى، الحصول على سيولة 120 مليار جنيه، لأجل 42 يوما تستحق 21 مارس المقبل.



وقدمت البنوك 79 عرضًا بقيمة 136.57مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوبة %18.5 وأقل سعر فائدة %17.85 ومتوسط سعر العائد نحو %18.21.



وقبل «المركزى» نحو 133 مليار جنيه، من 66 عرضًا وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول %18.27 وأقل سعر فائدة %17.85، ومتوسط سعر الفائدة فى المزاد نحو %18.207 .



فى سياق متصل، حصل «المركزي» من القطاع المصرفى على 10 مليارات جنيه، ضمن مزاد الودائع المربوطة ثابتة العائد لأجل أسبوع بفائدة %18.25، بينما تقدمت البنوك بسيولة 82.24 مليارا.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.