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اقتصاد وأسواق
طرح الدواجن المجمدة بسعر 17 جنيها للكيلو مستمر حتى أغسطس
الإثنين 26 فبراير 2018 10:18 ص
دواجن مجمدة
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دواجن مجمدة
محمد مجدى
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من مارس المقبل، لطرح كميات كبيرة من الدواجن المستوردة المجمدة، بالمجمعات الاستهلاكية، بسعر 17 جنيهاً للكيلو.
وأكد الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريح خاص لـ"المال"، أن الوزارة مستمرة فى الطرح بأسعار مناسبة حتى أغسطس.
ورفض الإفصاح عن الكميات أو توقيت استيرادها، قائلاً: تعاقدنا على كميات ضخمة، مقسمة على أوزان مختلفة، بواقع 15 جنيهاً للدجاجة وزن 900 جرام، و17 جنيها لوزن 1000 جرام، و18.75 جنيها لوزن 1300 جرام.
فيما أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"المال"، أن الكميات تصل إلى نحو 10 ألاف طن شهرياً.
أضاف فهمى، أن بداية مارس ستشهد طرح 1500 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة بسعر 85 جنيهاً للكيلو، بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة "الأهرام والنيل والإسكندرية"، لافتا إلى استقرار أسعار اللحوم منذ سبتمبر الماضى.
كان ظهور دواجن برازيلية مجمدة، بأسعار منخفضة، نهاية يناير الماضى، قد أثار جدلا كبيرا، وسط شائعات أكدت أنها فاسدة، وهو ما نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حينه.
وقال الوزير د.على المصيلحى، فى تصريحات سابقة، إن الدواجن التى طرحت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، جيدة، وتنتهى صلاحيتها فى مارس المقبل.
وطرحت الوزارة ما يقرب من 30 ألف طن دواجن برازيلية، بسعر 17 جنيهاً للكيلو، منذ بداية فبراير الجارى.
وزارة التموين
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