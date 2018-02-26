EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هاما القابضة تستعد لطرح 35% من أسهمها بالبورصة
الإثنين 26 فبراير 2018 10:10 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
❒ مصادر: القيمة السوقية للشركة ستصل إلى 3.5 مليار جنيه.. و«الشريف» يتولى الاستشارات القانونية
أحمد على
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركة هاما القابضة للاستثمارات المالية، تستعد لطرح «30 – %35» من أسهمها بالبورصة المصرية، خلال الربع الثالث من العام الجارى، عقب إجراء إعادة هيكلة شاملة لاستثماراتها التابعة.
يُذكر أنه تم تأسيس «هاما القابضة» عام 2008، ولديها حصص مختلفة بعدة شركات غذائية، هى: الجبالى فروتس، وهاما الزراعية، وهاما للصناعات الغذائية، وتتبع مجموعة من رجال الأعمال المنتمين لعائلة محمد حسين نبهان الجبالى، مؤسس وشريك مجموعة شركات هاما للاستثمارات المالية.
وأضافت المصادر، أن عملية إعادة الهيكلة، تتضمن استحواذ هاما القابضة على كامل أسهم شركات الجبالى فروتس، وهاما الزراعية، وهاما للصناعات الغذائية.
وأوضحت أن القيمة السوقية المتوقعة لـهاما القابضة، عقب الاستحواذ، ستصل إلى 3.5 مليار جنيه، فيما سيصل رأسمالها المدفوع إلى مليار جنيه.
وأشارت إلى أن عملية إعادة الهيكلة التى تُجرى حاليًا، ستتم عبر مبادلة حصص مساهمى الشركات الثلاث بأخرى فى الكيان القابض، لافتة إلى أنه سيتم السير فى إجراءات حفظ الأسهم بنظام الإيداع المركزى، لدى شركة مصر المقاصة قريبا.
و توقعت المصادر أن تبلغ حصيلة طرح حصة %35، نحو مليار جنيه، سيتم توظيفها فى تطوير الشركات الثلاث التابعة، وسداد الالتزامات، وتحسين رأس المال العامل، مضيفة أنه تم تعيين مكتب الشريف للاستشارات القانونية، لتولى مهمة المستشار القانونى لعملية إعادة الهيكلة.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا