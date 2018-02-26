البورصة المصرية

❒ مصادر: القيمة السوقية للشركة ستصل إلى 3.5 مليار جنيه.. و«الشريف» يتولى الاستشارات القانونية



أحمد على





علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركة هاما القابضة للاستثمارات المالية، تستعد لطرح «30 – %35» من أسهمها بالبورصة المصرية، خلال الربع الثالث من العام الجارى، عقب إجراء إعادة هيكلة شاملة لاستثماراتها التابعة.



يُذكر أنه تم تأسيس «هاما القابضة» عام 2008، ولديها حصص مختلفة بعدة شركات غذائية، هى: الجبالى فروتس، وهاما الزراعية، وهاما للصناعات الغذائية، وتتبع مجموعة من رجال الأعمال المنتمين لعائلة محمد حسين نبهان الجبالى، مؤسس وشريك مجموعة شركات هاما للاستثمارات المالية.



وأضافت المصادر، أن عملية إعادة الهيكلة، تتضمن استحواذ هاما القابضة على كامل أسهم شركات الجبالى فروتس، وهاما الزراعية، وهاما للصناعات الغذائية.

وأوضحت أن القيمة السوقية المتوقعة لـهاما القابضة، عقب الاستحواذ، ستصل إلى 3.5 مليار جنيه، فيما سيصل رأسمالها المدفوع إلى مليار جنيه.



وأشارت إلى أن عملية إعادة الهيكلة التى تُجرى حاليًا، ستتم عبر مبادلة حصص مساهمى الشركات الثلاث بأخرى فى الكيان القابض، لافتة إلى أنه سيتم السير فى إجراءات حفظ الأسهم بنظام الإيداع المركزى، لدى شركة مصر المقاصة قريبا.



و توقعت المصادر أن تبلغ حصيلة طرح حصة %35، نحو مليار جنيه، سيتم توظيفها فى تطوير الشركات الثلاث التابعة، وسداد الالتزامات، وتحسين رأس المال العامل، مضيفة أنه تم تعيين مكتب الشريف للاستشارات القانونية، لتولى مهمة المستشار القانونى لعملية إعادة الهيكلة.