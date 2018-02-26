سولار انستالر تنشئ مصنعاً للألواح الشمسية باستثمارات 125 مليون جنيه

الطاقة الشمسية

المال ــ خاص



كشف المهندس عبدالله محجوب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سولار انستالر للطاقة، أن شركته بدأت فى إنشاء مصنع لألواح الطاقة الشمسية بقدرة 80 ميجاوات سنويا، بالمنطقة الصناعية بشمال خليج السويس، باستثمارات مصرية سعودية تصل لنحو 125 مليون جنيه.



وتعتبر سولار انستالر شركة مساهمة مصرية تابعة لقانون 8 «حوافز الاستثمار»، ومتخصصة فى أعمال إنشاء وتركيب وصيانة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية العملاقة، كما يوفر مشروعها نحو 200 فرصة عمل دائمة و600 فرصة عمل مؤقتة.



وأوضح محجوب على هامش أكبر دورة تدريبية فى تركيبات محطات الطاقة الشمسية العملاقة فى مصر، أن الشركة تقدمت بطلب لمكتب الاستثمار بمحافظة أسوان، لتخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، لإنشاء مصنع ألواح شمسية وهياكل تثبيت الألواح بقدرة 100 ميجاوات/سنويا، باستثمار نحو 8٫5 مليون دولار.



,قال محمد الصباغ، مدير إدارة التدريب بالشركة، إن سولار انستالر اعتمدت على استراتيجية التدريب بغرض التوظيف لمهندسى محافظة أسوان، خاصة المراكز التابعة لمنطقة بنبان، للاعتماد عليهم فى تركيب المحطات الشمسية العملاقة، ويقدر حجم العمالة المدربة والعادية المطلوبة لتنفيذ المشروع بـ 18 ألف عامل.



وأضاف أن الشركة تهدف لتدريب وتعيين أكثر من 5 آلاف عامل خلال مراحل المشروع، لافتا إلى أن التدريب والتوظيف بالمرحلة الأولى يستهدف 280 مهندسا من الجنسين لتخصصات كهرباء ومدنى وميكانيكا واتصالات وإلكترونيات، وصولا إلى تدريب وتوظيف 2000 مهندس وفنى وعامل مدرب، إضافة إلى 3000 وظيفة للعمالة العادية، يتم تغطيتهم بالكامل بالتأمين الاجتماعى والتأمين ضد الإصابات تبعا للاشتراطات الدولية.



وأكد المهندس هابى عوض، مدير إدارة المشروعات، أن الشركة بدأت فى الموقع من تسويات وطرق داخلية وأعمال بنية تحتية وستزيد نسبة الأعمال بشكل تدريجى حتى تصل لذروتها فى منتصف شهر أبريل المقبل، وسيتم خلال 3 شهور تعيين 5 آلاف بشكل كامل، مشيرا إلى أن شركة سولار انستالر حاصلة على شهادة ISO 9001 /2015، ومعتمدة OHSAS 18001/2007 الخاصة بالأمن والسلامة المهنية فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.



وقال عوض إن مشروع بنبان هو مجمع محطات شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفولطية بقدرة 1860 ميجاوات بتمويل البنك الدولى والبنك الأوروبى بمساحة 8300 فدان بما يعادل 35 كيلو مترا مربعا، مقسما على 33 محطة، بحجم استثمارات 4 مليارات دولار، وتتبع برنامج تعريفة التغذية بسعر بيع 8.4 سنت من الدولار للكيلو وات فى الساعة.



وقامت سولار انستالر بالتحالف مع شركة بنبان للمقاولات، للاستفادة بتخصص سولار انستالر فى تركيب وتشغيل وصيانة المحطات الشمسية، والاستفادة بقدرات بنبان للمقاولات فى الأيدى العاملة والمعدات والبنية التحتية والتوريدات العمومية، لتسهيل مهمة المطورين الدوليين وتقديم خدمة متكاملة ومنتج عال الجودة الذى يعود بالنفع على المشروع باعتباره مشروع قومى.



وعن التوسعات المستقبلية، قال مهندس أحمد قرطام، مدير المبيعات، إن الشركة تهدف التوسع فى سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برأس مال مصرى سعودى، والمرحلة الأولى تأسيس فرع للشركة فى المملكة العربية السعودية فى منتصف 2018.



وأكد المهندس أحمد مصطفى صبحى، أحد المشاركين فى الدورة التدريبية أنه تم التعرف على كيفية التركيبات الميكانيكية لهياكل الألواح الشمسية وتوصيل الألواح الشمسية، وصولا إلى المحولات المركزية بما يتضمنه من تدريب على تجهيزات البنية التحتية للمحطات، بجانب مراعاة الأمن والسلامة المهنية طوال مراحل تنفيذ المشروع.



وأكدت المهندسة مها جمال الدين، إحدى المشاركات فى الدورة التدريبية، أهمية الاستفادة من البرنامج التدريبى، مطالبة باستمرار تدريب المهندسين على أحدث التكنولوجيا، وشكرت الشركة على إتاحة الفرصة للمرأة الأسوانية للعمل الميدانى فى محطات الطاقة الشمسية.