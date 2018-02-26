تذبذب الأسعار يربك سوق الأرز

الأرز ناضج

❏ 5 أسباب وراء الزيادة.. تخفيض «الرى» للمساحة المزروعة أبرزها

❏ صاحب مضرب: 8 أطنان فقط معدل الصفقة الواحدة

❏ نقيب فلاحى كفر الشيخ: حظر التصدير يمنع التلاعب

❏ السلطيسى: سعر المستورد الجيد لا يقل عن 15 جنيهًا للكيلو

❏ «زراعة البرلمان» تطالب بالحد من زراعته عبر الاستيراد



الصاوى أحمد ـ عمر سالم



سادت حالة من الارتباك والفوضى سوق الأرز، وتذبذبت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، ما أدى إلى امتناع التجار عن الشراء لحين استقرار الأوضاع.



ارتفعت أسعار الأرز الشعير 1000 جنيه خلال أسبوع واحد، ليسجل 5000 آلاف جنيه للطن، عريض الحبة "وصال"، بعد فترة من استقرار الأسعار بدأت مع انطلاق الحصاد فى سبتمبر الماضى، قبل أن تعاود الانخفاض مسجلة 4800 جنيه للطن.



أكد بعض تجار الأرز، وأصحاب المضارب والمزراعين، أن أهم أسباب زيادة أسعار الأرز 1000 جنيه فى أسبوع واحد، قرار وزارة الرى بتخفيض مساحة الأرز بمقدار الثلث الموسم المقبل إلى 724 ألف فدان، من 1.1 مليون فدان الموسم الماضى.



أوضحوا أن من بين الأسباب الأخرى، نقص المعروض من الأرز فى الأسواق، واستمرار اتجاه الفلاحين، وكبار التجار، بتخزين المحصول حتى إشعار آخر طمعًا فى المكسب، واعتماد المضارب الحكومية على خلط الأرز المحلى مع الهندى، قبل عملية الضرب، بما رفع أسعار الشعير المحلى، وسياسة التخبط الحكومية بشأن تسعير المحصول، وتركه للتحكم من التجار فى كل موسم.



قال أحمد كساب، صاحب مضرب أرز فى الغربية، إن هناك شبه امتناع عن البيع والشراء للأرز، تخوفا من التقلبات فى الأسعار، فعلى سبيل المثال تبلغ أعلى كميات يشتريها التاجر الواحد 8 إلى 10 أطنان، مقابل 50 طنًا فى السابق.



أضاف كساب أن الأسعار تراجعت فى طن الشعير عريض/رفيع، بين 100 إلى 200، قام أصحاب المضارب والمزراعين بطرح كميات كبيرة من المخزون بعد زيادة السعر فى الطن الواحد 1000 جنيه خلال أسبوع واحد.



أوضح كساب أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة سجلت 4000 جنيه الأسبوع الماضى، قفزت بعدها الأسعار تدريجيا حتى بلغت أعلى سعر حتى الآن، مطلع الأسبوع الجارى، مسجلا 5 آلاف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، والأرز رفيع الحبة 4300 جنيه حاليا.



أكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت إلى 8 آلاف جنيه من المضرب وصال لمصانع التعبئة بدلا من 6500 جنيه قبل أسبوعين للطن عالى الجودة.



يصل سعر شيكارة الأرز 25 كلجم 190 جنيهًا أى 7.5 جنيه للكيلو أرز أبيض مضروب، يصل سعر الأرز السائب 7 جنيهات، والمعبأ 10 جنيهات، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار فى المستقبل فى كل الأصناف.



أوضح "الشراكي"، أن أعلى سعر للأرز الشعير عريض الحبة، من منطقتى إدكو ورشيد فى كفر الشيخ، مسجلا 5 آلاف جنيه للشعير عريض الحبة، وأرز البحيرة 4850 جنيهًا، والشرقية 4600 جنيه للطن لنفس الصنف.



لفت «الشراكى» إلى أن أهم أسباب ارتفاع أسعارالأرز الشعير، خلطه مع الأرز الهندى الأبيض، قبل بيعه على البطاقات التموينية.



أكد على رجب، نائب نقابة الفلاحين ورئيس فرع كفر الشيخ، أن تخفيض مساحة الأرز للثلث، له تأثير طفيف على الأسعار، بسبب استمرار حظر تصدير الأرز.



وقامت وزارة الرى بتخفيض مساحة الأرز المقننة من 1.7 مليون فدان، إلى 1.1 مليون فدان الموسم الماضى، قبل أن تعلن نفس الوزراة عن تخفيض المساحة إلى 724 ألف فدان فقط الموسم المقبل.



تصل معدلات استهلاك الأرز فى مصر إلى 3.2 مليون طن، بما فيه أرز البطاقات التموينية، وتراوحت إنتاجية آخر موسم بين 6 إلى 6.5 طن أرز شعير، أنتجت 4.3 مليون طن أرز أبيض.



توقع رجب أن ترتفع أسعار الأرز الشعير خلال الأشهر المقبلة إلى 5200 جنيه، لا سيما مع زيادة الاستهلاك فى شهر رمضان المقبل.



قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأسعار شهدت تراجعاً خلال اليومين الماضيين، بما يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه للطن نظراً لزيادة المعروض مؤخراً.



أضاف السلطيسى فى تصريح لـ«المال»، أن الأسعار سجلت بداية الأسبوع 5آلاف جنيه للطن، فيما تراجعت إلى 4800 جنيه لطن أرز الشعير العريض، و4500 جنيه لطن الأرز الرفيع.



أشار إلى أن التراجع يأتى نتيجة زيادة المعروض من جانب التجارة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن السبب الرئيسى فى الزيادات الأخيرة يرجع إلى تصريحات وزارة الرى عن اعتزامها تخفيض مساحات الأرز فى المستقبل.



أكد السلطيسى أن بعض التجار امتنعوا عن بيع المحصول رغبة منهم فى تحقيق أكبر ربحية بالمحاصيل، لكن من الصعب التخزين، موضحاً أنه حال استيراد أرز من الخارج لمواجهة الزيادات الأخيرة، فإن سعر كيلو الأرز يصل إلى 15 جنيهاً.



قال إن الأرز الهندى سيئ وسعره لا يتعد 7 أو 8 جنيهات، والغالبية من المستهلكين لا يفضلونه.



قال عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان، أن استمرار ارتفاع أسعار الأرز، لا يمثل أزمة للمستهلكين، لا سيما، أن بعض التجار يمتنعون عن البيع لحصد المزيد من المكاسب خلال الفترة الحالية.



أشار الدمرداش إلى أن تصريحات الزراعة بشأن، تخفيض مساحات الأرز أربك الأسواق، وتسبب فى ارتفاع الأسعار، وأنه لا يوجد مساحات ومياه تكفى لزراعة الأرز خلال الفترة المقبلة، ويجب على الفلاحين استبدال زراعة الأرز بزراعات أخرى أقل أستهلاكاً للمياه.



أوضح أن فدان الأرز يستهلك 8000 متر مكعب من المياه، مقابل 3000 متر مكعب من المياه لفدان القمح، لافتاً إلى أن من الأفضل عدم زراعة الأرز خلال الفترة المقبلة للحفاظ على المياه، كما يجب على وزارة الزراعة استخدام أصناف أو شتلات جديدة للأرز، أقل استهلاكاً للمياه.



طالب الدمرداش بضرورة استيراد الأرز بدلاً من زراعته ويجب على المستهلك المصرى، عدم الاعتماد على الأرز المصرى، والتوسع فى استخدام الأرز المستورد، لافتاً إلى أن الأرز الهندى ذو جودة جيدة.