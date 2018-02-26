السعودية تتجرع كأس الإصلاح

علم السعودية 123

خالد بدر الدين



أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أمس، أن معدل التضخم السنوى قفز من 0.4 % فى ديسمبر الماضى إلى %3 خلال يناير 2018، بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بواقع %5 ورفعت أسعار البنزين.



وقالت وكالة «رويترز» إن الضريبة الجديدة التى فرضتها حكومة المملكة لأول مرة، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، أدت إلى رفع أسعار المستهلكين من السلع والخدمات بنسبة غير مسبوقة.



وكانت الحكومة السعودية، أعلنت فى بداية 2018، أنها ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بتطبيق عدة إجراءات ومنها فرض %5 ضريبة "قيمة مضافة" على جميع السلع والخدمات التى تشترى وتباع من قبل المنشآت، ويتحملها المستهلك مع بداية العام الجديد، كجزء من جهودها لزيادة العائدات الحكومية من مصادر أخرى غير البترول.



ورفعت الحكومة أيضا الدعم عن البترول والكهرباء، ليزداد سعر بنزين 95 بنسبة %127 إلى 2.04 للتر، ووضعت تعريفة مستحدثة لفواتير الكهرباء، و دمجت فواتير شركة المياه المتأخرة مع فاتورة يناير الماضى، وألغت الحد الأدنى لبدل السكن للوافدين للعمل فى المملكة، مع رفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضى 100.



ويعكف ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، على تنفيذ تعديلات اقتصادية، تهدف إلى إنهاء ما وصفه بـ«إدمان النفط» منذ أن أعلن فى 2016 عن خطة «رؤية السعودية 2030» والتى بدأ فى تنفيذها هذا العام الذى يشهد تغييرات متعددة وسريعة، لدرجة أن سام بلاتيس، الرئيس التنفيذى لشركة «MENA Catalysts» لاستشارات السياسة العامة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط «مينا»، قال إن إصلاح اقتصاد ضخم بحجم اقتصاد السعودية، يشبه تحريك حاملة طائرات.



وتتوقع حكومة المملكة، هبوط العجز فى الموازنة بنحو %15 لينخفض إلى 195 مليار ريال خلال العام الجارى، بفضل ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات، والتى يتوقع أن تقفز إلى 85 مليار ريال، مقارنة مع عجز 230 مليار للعام الماضى، والتى كانت الأعلى فى تاريخها.



ورغم تراجع أسعار البترول، فإن ميزانية هذا العام تعد الأكبر فى تاريخ المملكة، لضمان استمرار نمو الاقتصاد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، ليصل حجم الإنفاق إلى 978 مليار ريال، بزيادة %5.6 عن العام الماضى، الذى تم خلاله إنفاق 926 مليارا، و يتوقع أن تصل العوائد خلال العام الجارى إلى 783 مليارا، مقابل إيرادات 696 مليارا للعام الماضى، بارتفاع %12.5 ومن ضمنها 291 مليارا إيرادات غير بترولية، بزيادة %13 عن العام الماضى.