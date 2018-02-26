القابضة الكويتية تعتزم استثمار 110 ملايين دولار بحقل غاز شمال سيناء

حقل غاز 55669

❐ عبدالمنعم: انتهاء العمل ببئرين بحقل تاو والمؤشرات جيدة للغاية



مصطفى طلعت



تعتزم الشركة القابضة المصرية الكويتية، استثمار نحو 110 مليون دولار، فى حفر 5 أبار بحقل غاز منطقة شمال سيناء البحرية، الذى تمتلك حق امتيازه شركتها التابعة NSCO Investments Limited.



وأكد هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بالقابضة الكويتية، أن شركته قامت خلال الفترة الماضية، بحفر بئرين فى حقل تاو، بشمال سيناء، وأظهرت المؤشرات إنتاجا جيدا للغاية، رافضاً الكشف عن الكميات.



كانت الشركة العالمية للاستثمارات المالية، المملوكة للقابضة الكويتية، قد أعلنت الأسبوع الماضى، استحواذها على %60 من أسهم شركة NSCO Investments Limited، المالكة لحق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية، لتصل ملكيتها فى «NSCO» إلى %99.9.



وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الدراسات المبدئية تؤكد أن احتياطات الحقل تصل إلى 113 مليار قدم مكعب، على أن يتم استخراجها خلال الأربع سنوات المقبلة.



يشار إلى أن «القابضة الكويتية»، كانت قد حققت صافى ربح قدره 120 مليون دولار فى 2017، مقابل 57.8 مليون دولار فى 2016، بنمو %108، كما قفزت أرباح الربع الأخير %361 إلى 37 مليون دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.



وكانت «القابضة الكويتية» قد تقدمت فى وقت سابق، بعرض شراء إجبارى للإستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين، التى تمتلك فيها %32، وفتحت البورصة سوق الصفقات فى 4 فبراير الجارى لتنفيذ العرض، على أن ينتهى فى 1 مارس.