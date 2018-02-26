بى بى إى بارتنرز - tcv- أكواير يتقدم للاستحواذ على مجموعة تمويل

خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية

❐ بشارة: نتخارج من الاستثمارات غير الأساسية للتركيز على إنشاء مدن متكاملة



إيمان القاضى وأسماء السيد



قدم تحالف استثمارى يضم شركات بى بى إى بارتنرز، وtcv للاستثمار المباشر، وشركة أكواير للاستثمار، عرضا للاستحواذ على حصص شركة أوراسكوم التنمية، بمجموعة شركات تمويل.



وكانت «أوراسكوم للتنمية» قد أعلنت أمس، توقيع العرض مع مجموعة من المستثمرين الدوليين والمحليين، يشمل بيع نسب استثمارها فى مجموعة شركات تمويل، التى تتضمن %86.19 بشركة تمويل للتأجير التمويلى، و%84.6 بشركة تمويل للتمويل العقارى، و%89 بشركة تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، و%58 بشركة أوفر سيز للوساطة التأمينية، وذلك على أساس تقييم إجمالى بقيمة 300 مليون جنيه، وأوضحت أن %10 من التقييم مرتبط بأداء المجموعة لعام 2018، متابعة أن الصفقة يترتب عليها استبعاد الديون المرتبطة بمجموعة تمويل البالغة 1.1 مليار جنيه.



وقالت مصادر مطلعة لـ «المال»، فضلت عدم ذكر اسمها، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مبدئية مع التحالف الاستثمارى، وستبدى «أوراسكوم» رأيها النهائى، بعد إعلان تقييم المستشار المالى المستقل.



وعينت «أوراسكوم للتنمية»، شركة فينكورب إنفستمنت هولدينج، لإعداد دراسة السعر العادل للأسهم محل البيع، بمجموعة شركات تمويل.



وبى بى إى بارتنرز - بلتون كابيتال سابقا-، هى شركة استثمارية تمتلك حصصا بشركات «ابتكار للتمويل»، و«توتال مصر»، و«مدينة نصر للإسكان»، أما «TCV» فهى شركة استثمار مباشر، تم تأسيسها العام الماضى، وأنشأت صندوقها الأول «TCV1»، للاستثمار بالشركات المحلية متوسطة الحجم، فيما تأسست شركة أكواير عام 2011، من جانب مجموعة من خبراء الخدمات المالية، ولديها دعما من مستثمرين ماليين.



كانت «أوراسكوم» قد أعلنت أيضا، عن توقيع عرض مع شركة ميتينج بوينت إنترناشيونال مصر - شركة تابعة لمجموعة FTI – تشترى الأخيرة بموجبه فنادق رويال آزور، وكلوب آزور، ومكادى جاردينز، بالإضافة إلى قطعة أرض بمشروع مكادى، بقيمة إجمالية 939.3 مليون جنيه.



وقالت «أوراسكوم» أنها تستهدف استخدام التدفقات الناتجة من تلك الصفقات، بالإضافة إلى فائض النقدية من عمليات التشغيل، فى تخفيض رصيد القروض بقيمة مليار جنيه، ما يترتب عليه توفير تكلفة التمويل السنوية، بقيمة 100 مليون جنيه تقريباً، حتى 2024.



وقال خالد بشارة، الرئيسى التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، لـ«المال» إن الأخيرة لديها إستراتيجية تركز على إنشاء مدن متكاملة، على غرار الجونة، ومن ثم قررت التخارج من الاستثمارات المشار إليها، كما أن حصيلة البيع ستقلل من مديونيات الشركة، وتحسن مركزها المالى، وتمكنها من سداد ما عليها للبنوك بشكل معجل.



يبلغ إجمالى مديونيات شركات أوراسكوم نحو 4.5 مليار جنيه، تم سداد نحو 800 مليون جنيه خلال 2017، وفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة.

ويبلغ رأسمال شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، المصدر 1.108 مليار جنيه، موزعًا على 221.661 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وينقسم هيكل ملكيتها بنحو %84.79 لأوراسكوم القابضة للتنمية «إيه جى»، والباقى أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.