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اقتصاد وأسواق
قابيل: مصر ستنشئ أكبر مدينة صناعية بمساحة 33 مليون م²
الإثنين 26 فبراير 2018 04:57 ص
قابيل سنغافورة 22
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قابيل سنغافورة 22
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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مصر ستنشأ أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 33 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة سنغافورية بمحافظة الفيوم، والتي ستحتوي على 4 مناطق صناعية، وستكون بها مستشفيات إضافة إلى الخدمات الضرورية.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال قابيل، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الأحد بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل تحت عنوان “الصناعة المصرية.. آفاق جديدة وفرص واعدة”، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 680 مليون دولار في عام 2017، إلا أن النسبة الأكبر مم التبادل التجاري تأتي لصالح مصر نظرا لحجم التعداد السكاني، منوها بأن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر سجلت 1.3 مليار دولار، وهي في تزايد.
وأضاف قابيل أننا نتواصل دائما مع القيادة اللبنانية لمحاولة موازنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أن مصر سمحت بتوريد بلوكات الرخام للبنان في الآونة الأخيرة.
ونوه قابيل إن صحيفة الإيكونوميست البريطانية كشفت أن مصر سجلت أعلى إنتاج صناعي في العالم خلال الستة أشهر الماضية.
وأكد قابيل على أن مصر تسير بالاتجاه الصحيح وأن أرقامنا مبشرة للغاية، ودعا المستثمرين اللبنانيين للنظر فس الخريطة الاستثمار والصناعة بمصر، مؤكدا على أن مصر سوق كبير وبها نسبة سكانية مرتفعة وتتزايد سنويا.
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