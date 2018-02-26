تحذير جديد من الإنذار المبكر لسكان مكة المكرمة

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ذر النظام الآلي للإنذار المبكر في السعودية، سكان منطقة مكة المكرمة من أتربة مثيرة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.



ووفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، ذكر مركز "الإنذار المبكر" عبر موقعه الرسمي، من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مستمر، الأمر الذي يمنع الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (1) كم، بمكة المكرمة.



وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية أن الحالة التي تم التحذير منها تشمل (تربة — الخرمة — رنية والأجزاء المجاورة لها — الموية وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة).



وبحسب الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأت الحالة في العاشرة والربع من مساء يوم الأحد، وتنتهي في العاشرة من صباح الاثنين بتوقيت السعودية.



