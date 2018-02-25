الغضبان: سنعمم أغنية قالوا إيه علينا بمدارس بورسعيد

العملية الشاملة سيناء 2018

أحمد صبرى



قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن المحافظة ستعمم إلقاء أغنية "قالوا إيه علينا " على طلاب المدارس لبث الروح الحماسية التى نحتاجها فى الوقت الحالى.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساءdmc على قناة dmc، أن مصر فى الوقت الحالى تعيش أزهى فترات عصورها فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لأن مصر تحارب الإرهاب من جانب وتنمى البلاد بمشروعات ضخمة من الجانب الآخر.



"قالوا إيه" أغنية انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك القنوات الفضائية والاذاعات، وبصوت رجال الصاعقة المصرية، في مواجهة الإرهاب ومحفزة للانتصار عليه.







