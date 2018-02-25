قطع المياه عن 13 منطقة بالجيزة.. غدا

محطة المياه

المال- خاص



أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه عن مناطق (جزيرة محمد – طناش – الوراق – بشتيل – كومبره – كفر حكيم- إمبابة – العجوزة- المهندسين – أرض اللواء – بولاق الدكرور- كفر طهرمس – أول فيصل ومتفرعاتهم) لمدة 24 ساعة تبدأ 8 صباح الأربعاء القادم، وحتى 8 صباح الخميس اليوم التالى، وذلك لتنفيذ أعمال تحويلات خطوط مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع أعمال المشروع القومى لمترو الأنفاق بمحطة البوهى بإمبابة .



وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة (114).



وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء أحياء الوراق وشمال الجيزة والدقى والعجوزة وبولاق الدكرور بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

