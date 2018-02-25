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طاقة
الطاقة الذرية: قرار سياسي وراء تأخر إنتاج الكهرباء
الأحد 25 فبراير 2018 09:50 م
شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والطاقة
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شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والطاقة
أحمد صبرى
قال الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية إن تأخر المفاعلات النويية المصرية بانشاص فى إنتاج الكهرباء هو قرار سياسي وهو ماجعل بعض الكفاءات المصرية فى هذا المجال تهاجر للخارح لكن تم النظر له فى الوقت الحالى عبر العقود النووية مع الجانب الروسي.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج الطريق إلى الاتحادية على قناة on live أن مصر حينما بدأت فى التفاوض على بدء مشروع إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية تواصلت مع الصين وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا والولايات المتحدة إلا أنها فضلت الجانب الروسي لما له من خبرة كبيرة فى هذا المجال .
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