صعود 4 بورصات بقيادة مصر وهبوط السعودية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة مصر، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها البورصة السعودية مع تفاقم خسائر أسهم البنوك التى غطت على مكاسب قطاع البتروكيماويات، برغم انتعاش خام القياس العالمي مزيج برنت إلى حوالى 67 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز حوالى 1 % ليتقدم إلى 15468 نقطة مع صعود سعر سهم شركة القلعة القابضة 3.6 % بعد أن قالت شركة لاستثمار إن وحدتها المصرية للتكرير حصلت على تمويل إضافي بحوالى 500 مليون دولار لمشروع مصفاة.



وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.6 % ليتجاوز 3307 نقطة مع صعود سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 % بعد أن قال المصرف إن إصداره المزمع لما يصل إلى 1.65 مليار سهم جديد سيمنح خصما قدره 45 % عن سعر السوق.



وصعد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.7 % ليزداد إلى 1362 نقطة بينما كسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4582 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % لينخفض إلى 7494 نقطة مع ارتفاع أسهم 10 شركات من 14 شركة بتروكيماويات مدرجة بينما انخفضت أسهم 9 بنوك من 12 بنكا مدرجا.



وهبط سعرسهم مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية 6.1 % بعد أن انخفض صافي الربح السنوي إلى 8.7 مليون ريال من 126.3 مليون ريال. وتتضمن الأرقام خسارة قدرها 23.1 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.



وهبط مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3 % لينزل إلى 4958 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة أقل بلغت 0.2 % ليستقر عند 9080 نقطة.

