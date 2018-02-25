مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي

علي المصري



توج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه بثلاثية نظيفة على أرسنال، اليوم الأحد، في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي الشهير في لندن.



وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 19، والبلجيكي فينسان كومباني في الدقيقة 58، والإسباني دافيد سيلفا 65.



لقب الرابطة هو الأول للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في تجربته الإنجليزية التي انطلقت الموسم الماضي، ليقود الستيزن للفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، فيما توقف رصيد أرسنال عند لقبين فقط، فيما يملك ليفربول الرقم القياسي بـ8 ألقاب.