EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزير التجارة: الاقتصاد تقدم بشكل غير مسبوق آخر ٣ سنوات
الأحد 25 فبراير 2018 08:37 م
طارق قابيل 7
أخر الأخبار
طارق قابيل 8
محمد ريحان وعمر سالم
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا غير مسبوق خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وأوضح خلال كلمته فى ندوة بعنوان الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة والتى أقامتها الجمعية المصرية اللبنانية، إنه لم يكن هناك كهرباء كافية للاستثمارات، وارتفعت نسبة البطالة إلى ١٣٪، وانخفضت الاحتياطي الأجنبي وارتفع العجز التجاري وغيرها.
وأضاف أنه تم وضع خطة إصلاح اقتصادي مهمة وتحملها الشعب المصري، أبرزها تطوير البنية التحتية خلال الـ٣ سنوات الماضية بشكل غير مسبوق فى الاقتصاد المصري.
وأشار قابيل إلى أنه تمت إضافة ٥٠٪ طاقة كهربائية جديدة، وتم طرح أكثر من ٢٨ مليون متر مربع أراضي صناعية على المستثمرين، و٥٠٠٠ كيلو متر طرق جديدة، كما أن الدولة قامت باتخاذ خطوة مهمة وهو قرار تعويم الجنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا