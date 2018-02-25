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استثمار
700 مليون دولار صادرات مصرية إلى لبنان خلال 2017
الأحد 25 فبراير 2018 08:30 م
صادرات الصين
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صادرات الصين
محمد ريحان وعمر سالم
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن مصر تعد سادس أكبر دولة مصدرة للبنان بنحو ٧٠٠ مليون دولار خلال 2017.
وأضاف فوزي خلال كلمته فى ندوة تحت عنوان الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة، أن الصادرات المصرية منها ٧٠٪ صادرات ذهب يقوم السوق اللبنانية بإعادة تصنيعها وتصديرها.
وأكد أن السوق اللبنانية مهمة للسوق المصرية وتسهم فى التكامل المشترك، موضحًا أن لبنان من كبرى الدول المستثمرة بمصر، وتمتلك نحو ١٤٢٥ مشروعًا فى مصر باستثمارات ٤٠٠ مليون دولار حتي فبراير ٢٠١٧.
وأوضح فوزي أن الجمعية تم تأسيسها منذ ٢٦ عامًا، ويتم التعاون والتنسيق مع الشركة المصرية اللبنانية فى أفريقيا وذلك لزيادة الصادرات المصرية لافريقيا.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدعم كل الجهود الخاصة بالجمعية، مطالبًا بتوفير المجمعات الصناعية بالإيجار، وتوفير الأراضي الصناعية، لمواجهة ظاهرة بير السلم، بالإضافة إلى طرح مزيد من الأراضي.
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