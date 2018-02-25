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استثمار
قابيل: مصر حققت أعلى معدل إنتاج صناعي عالميًا لمدة ٦ أشهر
الأحد 25 فبراير 2018 08:11 م
المهندس طارق قابيل
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وزير التجارة والصناعة
محمد ريحان وعمر سالم
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر حققت على مدار ٦ أشهر الماضية أعلى معدل إنتاج صناعي على مستوى العالم.
واضاف قابيل خلال كلمته في ندوة بعنوان الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة، إن الوزارة طرحت اراضي تصل لنحو ١٧ مليون متر مربع خلال ٢٠١٧ وهو ما يمثل ٣ اضعاف الاراضي التى تم طرحها خلال آخر ٩ سنوات.
وأوضح أنه سيتم افتتاح أول ٥٠٠ مصنع فى مدن السادات وبورسعيد وبدر وهي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً: الحكومة تدعم وتولى اهتماما كبيرا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف انه تم إنشاء اكثر من ٤٠٠ مشروع لتشغيل اكثر من ٦٠٠٠ وظيفة واكثر بمدن الصعيد، كما أن الحكومة اسنطاعت خفض عجز الميزان التجارى بنحو ٢٠ مليار دولار.
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