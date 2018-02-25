شركتان تستحوذان على حصة بايونيرز بالصندوق العقاري

بايونيرز

أحمد علي



كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين في الخارج، والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، عن استحواذ كل من شركة "المصريين في الخارج" و"المصريين للإسكان" على حصة "بايونيرز القابضة" في الصندوق.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" أن الهيئة العامة للرقابة المالية اشترطت عدم وجود شريك بنسبة أكبر من 10% بشكل مباشر أو غير مباشر، مما تسبب في تخارج "بايونيرز" بسبب امتلاكها لحصص في كل من "المصريين في الخارج " و"المصريين للإسكان".



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المصريين في الخارج، والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن تخارج "بايونيرز" من هيكل ملكية شركة الصندوق العقاري تم بذات القيمة الاسمية، مؤكدا أن رأسمال شركة الصندوق يبلغ 50 مليون جنيه.



وأشار السيد إلى أن شركته تنتظر عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستحواذ على حصة "بايونيرز القابضة" بالصندوق، مرجحًا صدورها بنهاية الأسبوع الحالي، وذلك عقب مناقشات تمت مع رئيس الهيئة.



يذكر أنه كان تم إغلاق باب الاكتتاب العام لجمع مساهمات المواطنين من رأس مال أول صندوق استثمار عقارى مصرى في شهر أكتوبر الماضى، حيث أعلنت الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق جمع 80 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه، كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب.



وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقارى عبر جزأين؛ الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما الجزء الثانى فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.