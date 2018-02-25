المصري يعاقب المقاولون بثنائية

المصري والمقاولون

علي المصري



عاقب فريق الكرة بالنادي المصري مضيفه المقاولون العرب، على تقدمه بقلب النتيجة لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لقاءات اﻷسبوع السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



تقدم المقاولون العرب بهدف مبكر، عن طريق محمود فتح الله مدافع ذئاب الجبل، بعد مرور سبع دقائق فقط على انطلاقة اللقاء، الذي إدارة تحكيميا أحمد الغندور، وعاونه أحمد التلاوي وعدي عيد، وبدوي إبراهيم حكما رابعا، وكل من محمود مرشدي وعاطف حسين حكما خامسا.



وحصل عبداللطيف جريندو لاعب المصري، على ركلة جزاء، بعد عرقلته من طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون، لم يتردد حكم اللقاء في احتسابها، ليترجمها أحمد شكري لهدف التعادل في الدقيقة 22.



وسجل البوركيني محمد كوفي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 65، من خطأ دفاعي للخط الخلفي لذئاب الجبل، ليخطف ثلاثة نقاط ﻷبناء المدينة الباسلة من أنياب الفريق القاهري.



وشهدت المباراة طرد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، من قبل أحمد الغندور حكم اللقاء، لاعتراضه بطريقة غير لائقة، في الوقت المحتسب بدل من الضائع عن المباراة، بناء على طلب من مساعده اﻷول أحمد التلاوي.



رفع المصري رصيده للنقطة 45، ويظل في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتتبقي للفريق البورسعيدي مبارتان مؤجلتان مع الإسماعيلي والاتحاد السكندري، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 35 نقطة، وبقي في المركز الثامن رغم الخسارة.