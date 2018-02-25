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استثمار
محسن أبوالغار يؤسس معامل جريت للتحاليل
الأحد 25 فبراير 2018 07:19 م
معمل تحاليل
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معمل تحاليل
شريف عمر:
علمت المال أن الدكتور محسن أبوالغار أسس مؤخرا شركة معامل جريت للتحاليل الطبية GREAT LAB، ليعود بذلك للاستثمار بمجال المعامل فى أعقاب تخارجه مؤخرا من معامل كايرو لاب.
وكانت المال قد انفردت فى أكتوبر الماضى بالكشف عن شراء مجموعة علاج الطبية السعودية 47% من أسهم شركة معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية، فى صفقة قاربت قيمتها 36 مليون جنيه، من خلال شراء أسهم الدكتور محسن أبو الغار- شقيق السياسى البارز الدكتور محمد أبوالغار- وابنتيه.
وقالت مصادر مطلعة أن أبو الغار يرغب فى العودة مجدداً للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية والمعامل فى ظل علاقاته الجيدة بالعديد من المستشفيات والنقابات العمالية بما يضمن نجاحه فى جذب عملاء لسلسة المعامل الجديدة، بجانب عدم وجود أي عراقيل قانونية تمنعه من الاستثمار بالقطاع من جديد عقب تخارجه من كايرو لاب.
وأضافت المصادر إلى أن محسن أبوالغار سيوظف جزءا من حصيلة بيع كايرو لاب لتغطية إنشاء الشركة الجديدة، مضيفة: أبو الغار أسس 4 فروع لمعامل جريت، وبدأت العمل فى السوق المحلية، وبدأ فى مخاطبة الوكلاء للحصول على المعدات والجهزة اللازمة للمعامل.
ويشهد قطاع الرعاية الصحية ومعامل التحاليل زخما استثماريا منذ عامين فى السوق المحلية، ومن أبرز تلك الشواهد استحواذ شركة السهم المغربية على 50% من رأسمال شركة معامل حساب للتحاليل عبر زيادة رأس المال، ومساعدة السلسلة الشهيرة فى الانتقال من السوق السكندرية لمختلف الأقاليم، كما أطلقت مستشفيات السعودى الألمانى لسلسة معامل، وعلى نفس النهج اتجهت شركة ألاميدا القابضة.
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