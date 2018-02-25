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اقتصاد وأسواق
عرض 360 منتجًا على البوابة الإلكترونية للصناعات الهندسية
الأحد 25 فبراير 2018 07:02 م
غرفة الصناعات الهندسية 2
أخر الأخبار
غرفة الصناعات الهندسية 336
أحمد اللاهونى
قال مهاب أنيس، ممثل الشركة المنفذة للبوابة الإلكترونية للصناعات الهندسية، إن إحدى الدراسات التي أجرتها الشركة أوضحت أن 70% من المنتجات الهندسية يتم البحث عنها من خلال الإنترنت.
وأضاف أنه يتم إجراء 1.5 مليون بحيث شهريًا على الصناعات الهندسية من مستخدمي الإنترنت في قارتي آسيا وأفريقيا.
ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية تضم حاليًا 108 شركات و360 منتجا، موضحًا أن الشركات كانت متحفزة ضد تصوير منتجاتهم لعرضها على الموقع، ولكن سرعان ما تم تدارك الأمر فور معرفتهم بأهمية عرض المنتجات.
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