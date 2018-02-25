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اقتصاد وأسواق
منحة لتدريب العمالة بالتعاون مع قطاع التجارة الخارجية
الأحد 25 فبراير 2018 05:45 م
المهندس حسام فريد 22
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المهندس حسام فريد 22
أحمد اللاهونى
أكد المهندس حسام فريد، وكيل المجلس التصديري للسلع الهندسية، ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، نجاح اللجنة فى رفع نسبة المكون المحلى لأكثر من 65%، وتسعى جاهدة للوصل بها الى 80%.
وقال خلال كلمته فى احتفالية إطلاق الكتالوج الإلكترونى اليوم، إن المجلس نجح فى الحصول على منحة لتدريب الكوادر البشرية العاملة بالقطاع بالتعاون مع فطاع التجارة الخارحية لمواكبة احدث السبل العالمية فى الصناعات الهندسية.
يشار إلى أن " كتالوج القطاعات الهندسية" يضم 250 شركة عاملة في القطاعات المختلفة، ويستهدف تعزيز القيمة التنافسية للمنتج المصري خلال الفترة القليلة المقبلة بغرض دعم نفاذ الصادرات المصرية وتسهيل آلية التواصل مع الشركات العاملة في القطاعات الهندسية المختلفة.
وشارك في اللقاء ممثلو وزارة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من الجمعيات المعنية بالصادرات المصرية، وعدد من رجال الأعمال.
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