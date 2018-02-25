العربية للاستثمارات: نسعى لإنشاء مصنع جديد بالضبعة

العربية للاستثمارات

رجب عزالدين



قالت شركة العربية للاستثمارات إنها تسعى للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مصنع جديد لانتاج الطوب والبلوكات الأسمنتية بمدينة الضبعة بالساحل الشمالي.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا المشروع يستهدف تلبية احتياجات المشروعات الجديدة بمدينة العلمين الجديدة والضبعة ومطروح؛ وذلك في إطار خطة الدولة لتعمير غرب الجمهورية.



وقالت العربية للاستثمارات إن شركة طوبلاط للإنتاج المعماري-التابعة -حققت نموًا فى أرباحها السنوية بنسبة 84% لتسجل 6 ملايين جنيه تقريبا.



وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بعمل توسعات بمصنع أبو رواش لزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرة إلى أنها تعاقدت على خط إنتاج جديد بكل مستلزمات التشغيل الخاصة به، ومن المتوقع البدء فى إبريل المقبل.



وحققت شركة طوبلاط زيادة في الطاقة الإنتاجية بنحو 50% خلال 2017، نتيجة الطلب المتزايد من مشاريع العاصمة الإدارية والعلمين. وارتفع اجمالى ايرادات الشركة بنسبة 24% إلى 52 مليون جنيه خلال 2017 .



كانت العربية للاستثمارات قد صرحت فى ديسمبر الماضى بأن شركة طوبلاط للإنتاج المعماري –المملوكة لها بنسبة 99% - قد بدأت في تنفيذ خطي إنتاج جديدة بتكلفة استثمارية قدرها 10 مليون جنيه.



وتعمل شركة طوبلاط للانتاج المعمارى فى مجال صناعة الطوب والبوكات الأسمنتية وبلاط الأرضيات والموزايكو والتيرازو والأنترلوك.



وتعد الشركة أحد الموردين الأساسين لشركات عقارية كبرى مثل اعمار وسوديك وبالم هيلز واورسكوم للإنشاءات وأبناء حسن علام وغيرها.



ويبلغ رأسمال العربية للاستثمارات 480.5 مليون جنيه موزعة على 480.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.