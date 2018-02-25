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استثمار
٥٠٠ مليون جنيه استثمارات مصنع الزيوت ببورسعيد
الأحد 25 فبراير 2018 04:29 م
٥٠٠ مليون جنيه استثمارات مصنع الزيوت ببورسعيد
أخر الأخبار
٥٠٠ مليون جنيه استثمارات مصنع الزيوت ببورسعيد
بورسعيد - أماني العزازي:
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مصنع لاستخلاص وتعبئة زيوت الطعام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي سيبدأ إنتاجه خلال 6 أشهر.
ووجه المحافظ، خلال جولته، أن تقوم إدارة المصنع بالإعلان عن احتياجاتها من العمال من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، على أن يشترط أن يكونوا من أبناء بورسعيد.
ويقام المصنع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويستوعب 500 عامل، بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه على 3 مراحل تنتهي خلال 30 شهر، وتقام المرحلة الأولى من المصنع على مساحة 12 ألف و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداري، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طنا.
بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وهي خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام، وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن في اليوم، وأخيرًا المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنع علف الأسماك بطاقة 10 أطنان في الساعة.
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