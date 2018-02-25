الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ موندى على السويس للأكياس

السويس للأكياس 66

رجب عز الدين:



قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، إنها تلقت مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة " mondi industrial BAGS B.V " على أسهم السويس للأكياس وجار فصحه ودراسته.



وتقدمت "موندى انداستريال باجز بي" بمستندات مشروع شراء حتي 7.6 مليون سهم، تمثل 70.11 % من أسهم رأس مال السويس للأكياس بسعر نقدي 26.01 جنيه للسهم.



ووافق مجلس إدارة السويس للأسمنت فى ديسمبر الماضى، على بيع كامل حصته فى السويس للأكياس، إلى "موندى" بسعر 26 جنيهًا للسهم تقريبًا، وقالت إن العرض يتوقف على موافقة "الرقابة المالية" والجهة المختصة.



وفوضت الشركة خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة، فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد، وما يتطلبه من أوراق ومستندات.



ويبلغ رأسمال السويس للأكياس 21.87 مليون جنيه، موزعا على 10.93 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.



ويتوزع هيكل ملكيتها بين السويس للأسمنت (53.3%)، "ديبيكو ليمتد" السويسرية، و"أسمنت بورتلاند طرة" (4.52%).



وتعمل الشركة فى إنتاج الأكياس المستخدمة في تعبئة الأسمنت، والجبس والمواد الغذائية، والألبان والعصائر والكيماويات والمنتجات الورقية الأخرى.