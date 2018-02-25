شركة Baic الصينية تستثمر مع مرسيدس 11.9 مليار يوان

مرسيدس

خالد بدر الدين:



تعتزم شركة Baic موتور كوربوريشن الصينية بالتعاون مع شركة ديملر بينز مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة استثمار مشترك بقيمة أكثر من 11.9 مليار يوان ( 1.88 مليار دولار) لبناء قاعدة إنتاج محلية جديدة لمشروع مشترك بينهما باسم بكين بينز أوتوموتيف.



وذكرت وكالة رويترز إن شركة Baic موتور أرست لبورصة هونج كونج بيانا أكدت فيه إنها ستبنى مع شركة مرسيدس الألمانية مصنع سيارات جديد لإنتاج العديد من منتجات مرسيدس فى الصين منها موديلات كهربائية جديدة فاخرة وذات جودة عالية.



وكانت جيلي أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين أعلنت أمس إنها اشترت حصة تبلغ حوالى 10% من مجموعة دايملر المالكة لمرسيدس بنز للسيارات الفاخرة بحوالى 9 مليارات دولار لتشكيل تحالف تصل به الشركة الصينية إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية المتقدمة.



وقالت جيلي أمس السبت، إنها لا تخطط في الوقت الحالي لزيادة الحصة أكثر وإنها ستسعى لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع شركات أخرى مثل تسلا وجوجل وأوبر الأمريكية.