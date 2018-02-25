الرقابة المالية تدرس مستندات زيادة رأس مال مجموعة بورتو القابضة

هيئة الرقابة المالية جديد

رجب عزالدين:



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لمجموعة بورتو القابضة، وجار فحصه ودراسته.



ووافق مجلس إدارة المجموعة فى 20 فبراير الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 501,5 مليون جنيه إلى 601,8 مليون جنيه بزيادة قدرها 100,3 مليون جنيه تمول من الأرباح والأرباح المرحلة فى 31 ديسمبر 2016 والظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 245.5 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 117.5 مليون جنيه في عام 2016.



واقترح مجلس إدارة بورتو القابضة فى وقت لاحق توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم.



ويبلغ رأسمال بورتو 501.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.015 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم.

