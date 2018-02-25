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رياضة
5 قرارات حصيلة الاجتماع الطارئ لمجلس الزمالك
الأحد 25 فبراير 2018 03:03 م
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
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مرتضى منصور - صورة أرشيفية
على المصري:
أسفر الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بحضور هانى العتال نائب الرئيس، وعبدالله جورج عضو المجلس، عن اتخاذ خمسة قرارات بالإجماع، أبرزها الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر؛ لمنافشة أزمة الحجز على أرصدة البنوك، والبلاغات المقدمة ضد المجلس السابق من ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي، بخصوص فتح حساب بنكى شخصي، لاستقبال الأموال فى ظل الحجز على الأرصدة.
واعتمد المجلس عقود إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وتم اعتماد التعاقد مع الصفقات الصيفية، إضافة إلى اعتماد ميزانية سفرية أثيوبيا قبل مباراة ولايتا ديتشا في ذهاب دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية" المقرر لها 7 مارس المقبل، والتصديق على اختيار إسماعيل يوسف رئيسا للبعثة.
وسيتم عرض الأمر برمته على الجمعية العمومية، ومناقشة اقتراح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، خلال الجمعية العمومية، بوضع أموال النادي في البنوك ليتم الحجز عليها بسبب دعاوى ممدوح عباس، ولم يتمكن مجلس الإدارة من الاجتماع بخالد عبد العزيز، للحديث معه حول أزمات النادي، بسبب سفر وزير الرياضة للبحرين.
وكان مرتضى منصور، قد وجه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ اليوم بمقر النادي، بحضور جميع الأعضاء بمن فيهم هانى العتال وعبد الله جورج، وشهد الاجتماع تأخر العتال وإسماعيل يوسف.
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