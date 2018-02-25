أهالى عزبة حبون بمطروح يطالبون بمحول كهربائى

محول كهرباء رئيسي

معتز محمود



طالب عدد من الأهالى بعزبة حبون بمدينة برانى بتركيب محول كهربائى بالعزبة لحل مشكلة ضعف التيار الكهربى الذى يعانون منه وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.



وأضاف المصدر أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وقرر تحويلها لرئيس قطاع الكهرباء لبحث ما جاء بها وأتخاذ القرار المناسب.



ومن جانبه صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تدعيم مشروعات الخطة الاستثمارية 2017/2018 بمبلغ 13.8 مليون جنيه للارتقاء بكل الخدمات والمرافق العامة الحيوية.



وشملت القطاعات التى سيتم توزيع عليها تلك المبالغ الكهرباء والرصف والوحدات المحلية لبعض المديريات، وفقاً لمحمد السيد مدير عام التخطيط بمحافظة مطروح .



وأوضح السيد أن هذه المبالغ ستوزع على مشروعات تطوير أعمال الكهرباء لمدخل مدينة العلمين بمبلغ 700 الف جنيه، ومشروعات تطوير أعمال الكهرباء لمدخل قرية سيدى عبد الرحمن بمبلغ 1.3 مليون جنيه، علاوة على مشروعات تطوير أعمال الرصف بمدينة العلمين بمبلغ 1.1 مليون جنيه.



ولفت مدير عام التخطيط بمحافظة مطروح إلى أن تلك المبالغ تتضمن أيضاً مشروعات تطوير أعمال الرصف بقرية سيدى عبد الرحمن بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وتطوير مدخل مدينة الحمام وإقامة مطبات صناعية وعلامات إرشادية مرورية بمبلغ 1.8 مليون جنيه، فضلا عن استكمال مبنى مديرية الإسكان بملبغ 3.3 مليون جنيه، وإنشاء المركز التكنولوجى بمدينة سيوة 2.8 مليون جنيه.



يشار إلى أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح شدد على رؤساء المدن والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من كل مشروعات الرصف والكهرباء والوحدات المحلية في المواعيد المحددة في عقود الاتفاق مع الشركات المنفذة للمشروعات الخدمية التي تستهدف في المقام الأول المواطن المطروحي.



وأضاف أنه يتابع نسب التنفيذ لكل المشروعات الخدمية، بالإضافة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية التى تم دعمها بمبلغ 350 مليون جنيه من خارج موازنة الدولة لسرعة الانتهاء من كل المراحل قبل موسم الصيف الى جانب توصيل المرحلة الثانية للغاز الطبيعى.