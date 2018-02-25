بدء اختبارات المشروع القومى لرعاية الموهوبين رياضيًا ببورسعيد

أمانى العزازى



أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عن بدء الاختبارات الخاصة بالمشروع القومي لرعاية الموهوبين رياضيا للعام الدراسي (٢٠١٧ / ٢٠١٨)، وذلك في الفترة من ٢٥ فبراير الحالى وحتى ١٣ مارس المقبل بالمدينة الرياضية الكائنة بحي الضواحي.



ويأتي المشروع القومي لرعاية الموهوبين رياضيا تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي و تتبناه هيئة الرقابة الإدارية، ووزارات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة ويرعي تنفيذه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان إن المشروع يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين رياضيا ويطبق على طلاب المراحل التعليمية بداية من الابتدائية وحتى الثانوية، كما يستهدف مشاركة أبنائنا الطلاب فى المحافل والبطولات الدولية باسم مصر.



ويتضمن 9 ألعاب رياضية ( المصارعة والملاكمة والجودو، والتايكوندو وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد)، كما سيتم تصفية المتقدمين من خلال متخصصين فى كل لعبة للوصول للأعداد النهائية التى تقام لها معسكرات بمصر.