EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
التجارى الدولى يطرح شهادة بعائد متغير 16%
الأحد 25 فبراير 2018 02:03 م
البنك التجارى الدولى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التجارى الدولى والمجموعة المالية فى صدارة السمسرة
التجارى الدولى على عرش السمسرة.. والمجموعة المالية الوصيف
1.2 مليار جنيه أرباح البنك التجارى الدولى فى 3 أشهر
1.2 مليار جنيه أرباح البنك التجارى الدولى فى 3 أشهر
البنك التجارى الدولى
سهير محمد
أعلن البنك التجارى الدولى عن طرح شهادة ثلاثية ذات عائد متغير 16%.
ويبلغ لحد الأدنى للشراء 5,000 جنيه ومضاعفات الـ1000جنيه
ويتم احتساب العائد وصرفه كل ثلاثة أشهر.
وتقدم الشهادة مزايا منها التمويل الشخصى بضمانها دون مصاريف إدارية وبسعر عائد مميز.
كما يمنح البنك بطاقة ائتمانية مجانا خلال السنة الأولى لغير حامل البطاقة وهى سارية على بطاقات «بلاتينوم»، «تايتنيوم» أو «هي» بشرط استخدام البطاقة في عملية شراء أو سحب نقدي خلال شهرين من تاريخ الإصدار، وهذه العروض سارية حتى 27 مارس.
الدفع الالكتروني
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا