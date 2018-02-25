البنك التجارى الدولى

سهير محمد



أعلن البنك التجارى الدولى عن طرح شهادة ثلاثية ذات عائد متغير 16%.



ويبلغ لحد الأدنى للشراء 5,000 جنيه ومضاعفات الـ1000جنيه

ويتم احتساب العائد وصرفه كل ثلاثة أشهر.



وتقدم الشهادة مزايا منها التمويل الشخصى بضمانها دون مصاريف إدارية وبسعر عائد مميز.



كما يمنح البنك بطاقة ائتمانية مجانا خلال السنة الأولى لغير حامل البطاقة وهى سارية على بطاقات «بلاتينوم»، «تايتنيوم» أو «هي» بشرط استخدام البطاقة في عملية شراء أو سحب نقدي خلال شهرين من تاريخ الإصدار، وهذه العروض سارية حتى 27 مارس.



