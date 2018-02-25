تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير التعليم بشأن الدبلومة الأمريكية

محكمة القضاء الإدارى

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أشرف الأحمدي المحامى، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار المتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالمجموع الاعتبارى لنجل الطاعن وتعديل نسبة عدد المقاعد المقررة في الجامعات المصرية وإلغاء القرارين لجلسة ١٨ مارس المقبل.



جاءت مطالب الطاعنين بإلغاء القرار 238 لسنة 2015 جملتة وتفصيلًا مراعاة للطلاب ورحمة بأولياء الأمور الذين تعاقدوا ضمنًا على النظام التعليمي، حيث إن عشرات الآلاف من الأسر ليس لها بديل آخر عن هذا النظام الذي يقدم تعليمًا متميزًا وليس رفاهية منهم دخوله خاصةً الأسر التي تقيم بالخارج، وكذلك إلغاء العمل بالجداول الاسترشادية.



ويقوم مكتب تنسيق الجامعات الحكومية بتحويل الدرجات إلى درجات Old sat من خلال الجداول الاسترشادية لـCollege Board وهي الجهة المانحة للدبلومة الأمريكية مما يتسبب تحويلها إلى انخفاض الاسكور بنسبة 6% بعد تحويلها إلى الOld SAT واستخدام تلك الجداول فيه إهدار للنسب المطبقة على مدار السنين لـSAT 1 نطالب باستخدام الـmatching (وهو اختيار اعلى Score من كل Section من مواد SAT1 math وEnglish.



اختصمت الدعوى، كلا من وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم وآخرين.