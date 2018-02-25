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سيـــاســة
تأجيل دعوى الأهرام لبطلان عقد صلة مع الأهلى
الأحد 25 فبراير 2018 01:47 م
مجلس الدولة
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مجلس الدولة
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،، تأجيل دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية إلى جلسة 22 أبريل المقبل.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015/ 2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/ 2018 على شركة صلة الرياضية السعودية.
وأضافت الدعوى أن النادى الأهلى أعلن فى الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات، وتقدمت لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة بحسب أن هذه الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات كانت مؤسسة الأهرام الصحفية، أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.
اختصمت الدعوى كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، وشركة صلة الرياضية السعودية.
النادي الأهلي
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