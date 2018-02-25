أوراسكوم للتنمية تبيع بعض أصولها لمجموعة مستثمرين دوليين ومحليين

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن توقيعها لعروض بيع بعض أصولها غير الأساسية مع مجموعة من المستثمرين الدوليين والمحليين.



وقالت الشركة فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية إن التدفقات النقدية الناتجة عن البيع ستؤدى إلى تخفيض القروض بقيمة مليار جنيه تقريبا بما يعنى تخفيض تكلفة التمويل السنوية بقيمة 100 مليون جنيه حتى 2024.



ووقعت الشركة عرض بيع نهائى لاجمالى نسبة استثمارها فى مجموعة شركات تمويل وكذلك فنادق رويا آزور وكلوب آزور ومكادى جاردينز بالاضافة إلى قطعة أرض فى مشروع مكادى،ولم تذكر الشركة أسماء المستثمرين المشار إليهم فى البيان.



وأوضحت الشركة، أن عملية البيع تمت على أساس إجمالي تقييم لمجموعة تمويل بقيمة 300 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية تشمل استبعاد الديون المرتبطة بمجموعة تمويل بقيمة 1.1 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2017.



ووقعت الشركة عرض بيع ثاني مع شركة ميتينج بوينت إنترناشيونال مصر، التابعة لمجموعة FTI، لبيع فنادق رويال آزور وكلوب آزور ومكادي جاردينز، وقطعة أرض، بإجمالي 939.3 مليون جنيه.



وقالت الشركة إن الفحص النافى للجهالة قد تم استيفاء متطلباته النهائية وفقا للعروض المقدمة وجارى الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية والجهات الرقابية ذات الصلة كما يجررى التفاوض مع البنوك المقرضة؛ لتحسين الجدول الزمني لسداد الأقساط، وفقا للبيان.



وأعلنت الشركة فى وقت سابق بأن مجلس إدراتها يناقش بيع الأسهم المملوكة لها في 5 شركات أخرى، تتمثل في شركة تمويل للتأجير التتمويلي، وتمويل للتمويل العقاري، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات.



وتحولت الشركة للربحية خلال الربع الثالث من 2017 لتسجل صافى ربح قدره 92.5 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة قدرها 46مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.



ويبلغ رأسمال أوراسكوم للتنمية 1.1 مليار جنيه، موزعا على 221.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.