أبو قير للأسمدة تخطر البورصة ببدء أعمال صيانة أحد مصانعها

شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

رجب عزالدين:



أخطرت شركة أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية البورصة المصرية اليوم الأحد، ببدء أعمال الصيانة لمصنع أبو قير (3) اعتبارا من الخميس الماضى ولمدة شهر تقريبا.



وتراجع تحالف شركتى باماج-سامكريت عن إجراءات التحكيم الدولى ضد الشركة بخصوص مشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي فى مطلع فبراير الجارى.



وتبلغ تكلفة المشروع 225 مليون جنيه بتمويل قدره 144 مليون جنيه من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وتوشك الشركة على الانتهاء من المشروع خلال الأشهر المقبلة.



ويبلغ رأس المال المصدر لشركة أبوقير للأسمدة 1.89 مليار جنيه، موزعا على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم.