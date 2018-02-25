الشمس للإسكان تبيع أراض بالسادس من أكتوبر بسعر 8020 للمتر

شركة الشمس للإسكان

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن بيع 16 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بمنطقة التوسعات الشمالية بقيمة 69 مليون جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن قطع الأرض المذكورة بيعت فى مزاد علنى يوم 22 فبراير الجارى بسعر 8020 جنيها للمتر.



وتبلغ مساحة تلك القطع 8521 متر تقريبا ومن المقرر تحصيل 50% من العملاء خلال أسبوعين من تاريخ المزاد والباقى يسدد على دفعات لمدة سنتين، وفقا للبيان.



ونوهت الشركة إلى أن أرضها بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر مدرجة بالقوائم المالية للشركة ببند أعمال تحت التنفيذ وليست ضمن الأصول.



وأعلنت فى 28 يناير الماضى عن بيع 20 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، بسعر 7444 جنيها تقريبا للمتر، كما أعلنت فى ديسمبر الماضي، عن بيع 24 قطعة أرض بمشروع جاردينا الشمس بمدينة 6 أكتوبر فى مزاد علنى.



وقالت الشركة فى ديسمبر الماضى، إنها دفعت 11 مليون جنيه كمقدم لحجز قطعة أرض، تقدر مساحتها بـ 38 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.6% إلى 48 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بـ 38 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.

