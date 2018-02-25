EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الشمس للإسكان تبيع أراض بالسادس من أكتوبر بسعر 8020 للمتر
الأحد 25 فبراير 2018 01:17 م
شركة الشمس للإسكان
أخر الأخبار
شركة الشمس للإسكان
رجب عزالدين:
أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن بيع 16 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بمنطقة التوسعات الشمالية بقيمة 69 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن قطع الأرض المذكورة بيعت فى مزاد علنى يوم 22 فبراير الجارى بسعر 8020 جنيها للمتر.
وتبلغ مساحة تلك القطع 8521 متر تقريبا ومن المقرر تحصيل 50% من العملاء خلال أسبوعين من تاريخ المزاد والباقى يسدد على دفعات لمدة سنتين، وفقا للبيان.
ونوهت الشركة إلى أن أرضها بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر مدرجة بالقوائم المالية للشركة ببند أعمال تحت التنفيذ وليست ضمن الأصول.
وأعلنت فى 28 يناير الماضى عن بيع 20 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، بسعر 7444 جنيها تقريبا للمتر، كما أعلنت فى ديسمبر الماضي، عن بيع 24 قطعة أرض بمشروع جاردينا الشمس بمدينة 6 أكتوبر فى مزاد علنى.
وقالت الشركة فى ديسمبر الماضى، إنها دفعت 11 مليون جنيه كمقدم لحجز قطعة أرض، تقدر مساحتها بـ 38 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.6% إلى 48 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بـ 38 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا