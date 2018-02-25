غطاس: الهندسية تعتزم طرح بورش الكهربائية العام المقبل

بورش الكهربائية

المال ـ خاص



تعتزم الشركة الهندسية «smg»، وكلاء سيارات بورش وسكانيا، طرح طراز «mission e» الكهربائية بشكل كامل، خلال العام المقبل.



ينتمى الطراز إلى شريحة السيارات الصالون الفاخرة، رباعية الأبواب، واستطاعت بورش المتخصصة فى إنتاج الطرازات ذات المحركات القوية، من تدشين محرك للسيارة بقوة 440 كيلو وات، ما يعادل 600 حصان، ومن المرتقب أن يتم طرح تلك السيارة بإسم تجارى مختلف عن Mission E.



وقال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة "الهندسية"، إن الأخيرة فى طريقها لطرح الجيل الثالث من بورش كايين خلال مايو المقبل، بالتزامن مع افتتاح مركز خدماتها المتكامل بمنطقة أبو رواش، أما عن مركزى خدمة سكانيا، فإن الشركة ستنتهى منهما خلال العام المقبل.



وعن صناعة المكونات فى ظل استحواذ الهندسية على وكالة العلامة، أكد أن صناعة المكونات تعتمد بشكل أساسى على صناعة السيارات، والتى لا يمكن أن تشهد انتعاش فى ظل أنظمة الحماية تحت أية مسمى، موضحا أن الدول التى اعتمدت على تلك الأنظمة لم تحصد تقدماً فى صناعتها.



وأوضح أن الدعم الحقيقى لمصانع السيارات سيأتى بالتزامن مع تعظيم حجم مبيعات السوق، ليجعل البنية التحتية تجذب الشركات للاستحواذ على أرقام من السوق.



وتعتبر «mission e» الوحيدة التى استطاعت استخراج تلك القوة من محرك كهربائي، لتحصل على لقب الكهربائية الرياضية، كما أن السرعة القصوى تبلغ 250 كيلو/ساعة، ورغم محركها القوى فإن «mission e» تستغرق 15 دقيقة فقط لشحن %80 من قوتها.



وأكد "غطاس"، أن طرحه يأتى تماشا مع استراتيجية بورش العالمية، التى تركز فى إنتاجها على استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة الكهربائية.



وأوضح أن "بورش" كان لها الريادة فى طرازاتها المطروحة لاستخدام تكنولوجيا تجمع ما بين الكهربائية والمحركات التى تعمل بالوقود، مشيراً إلى أن «mission e» لن تعتمد على محركات الوقود التقليدية.



وتعتبر بورش العالمية، واحدة من أبرز الشركات التى جمعت فى إنتاجها بين السيارات الكهربائية والمحركات التقليدية، واستخدمت تكنولوجيا الشحن التلقائى فى السيارات الفاخرة، ومن بينها "بورش كايين".



وقال غطاس إن الشركات العالمية لن تدخل السوق لصناعة السيارات إلا فى حالة توفير سوق قوية وبنية تشريعية تعتمد على الحوافز، وليس أنظمة الحماية المتبع خلال السنوات السابقة.



وأضاف أن الاتجاه للعمل على جودة وكفاءة المنتجات ومطابقتها مع المعايير الدولية للسلامة والأمان هو الانطلاق الحقيقى للمنافسة فى صناعة السيارات ومكوناتها، موضحا أن آليات السوق دائماً ما تفرض نفسها.



وتعليقاً على حجم المواصفات القياسية للسلامة والأمان التى من المرتقب تطبيقها والبالغ عددها 31 مواصفة، طالب غطاس بضرورة زيادة عدد المواصفات التى يجب تطبيقها وليس مثلما حدث عند تفعيل المواصفات العشرة الأولى خلال 2009.