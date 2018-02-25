المنصور للسيارات تستعد لإطلاق أوبل Crossland X

❐ لطفى منصور: بدء عمليات بيجو خلال شهرين.. واعتماد موزعين جدد

❐ عادل خضر: «انسيجنيا» حصتها السوقية %79.. ونعتزم طرح طرازات جديدة



أحمد نبيل وأحمد عوض



تستعد مجموعة المنصور للسيارات -وكلاء منتجات «جنرال موتورز شيفروليه» و«أوبل»- لطرح السيارة أوبل Crossland X محليًّا خلال أبريل المقبل، وفقًا لما أكده مصدر بالشركة.



وتنتمى أوبل «Crossland X» - لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv، مدعومة بمحرك سعة 1.2 لتر.



وأكد عادل خضر، المدير العام والعضو المنتدب لمجموعة المنصور، وكلاء منتجات جنرال موتورز «شيفروليه» و«أوبل»، أن الشركة تتبنى استراتيجية ترتكز على طرح مختلف شرائح طرازات أوبل؛ بهدف تنشيط المبيعات وزيادة الحصة السوقية خلال العام الحالى.



وأوضح أن علاقة المنصور للسيارات مع وكالة أوبل تاريخية استمرت على مدار 20 عامًا، متوقعًا أن يتم تعزيز أداء العلامة الألمانية بعدما اندمجت عالميًّا مع مجموعة بيجو سيتروين، وهو ما سينعكس على طرازاتها المستقبلية.



وعن مشروعات التصنيع قال خضر، إن استراتيجيات التصنيع تعتمد على الجدوى والمزايا الاقتصادية التى تمنحها الحكومات للشركات، وهو الأمر الذى انعكس على التجربة المغربية باستقطاب مصنعى السيارات، والذى من بينهم بيجو الفرنسية.



وجاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الصحفى -الخاص بإطلاق الجيل الجديد من أوبل جراند سبورت خلال اﻷربعاء الماضى.



وأشار المدير العام والعضو المنتدب لمجموعة المنصور، إلى «المنصور» قررت طرح أوبل جراند سبورت الجديدة تزامنا مع ارتفاع حجم الطلب علها وتمكنها من الاستحواذ على حصة سوقية %79 من تلك الفئة من السيارات، موضحًا أن حجم مبيعاتها قد تخطى حاجز الـ 100 ألف سيارة منذ طرحها على الساحة العالمية منتصف 2017 حتى الآن.



من جانبه، أكد لطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة، أن الشركة تراهن على زيادة حجم مبيعاتها من خلال رفع مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة، وكذا تخفيض تكلفة فاتورة الإصلاح، فضلا عن طرح أنظمة ائتمانية متعددة ببرامج تمويل شراء السيارات.



وعن تأثيرات اتفاقية الشراكة الأوروبية أشار منصور إلى أن انسيجنيا ستتمتع بالإعفاء الكامل للجمارك بحلول 2019 بعدما تم تأجيل تفعيل الخصم هذا العام لذا فإن أى مشروعات للإنتاج لن تكون ذا جدوى اقتصادية سواءً محليا أو فى الغرب.



وكشف فى تصريحات سابقة، عن أن شركته تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية قدرها %25 من علامتى «شيفروليه» و«أوبل» بنهاية العام الحالى.



وأما عن بدء عمليات «بيجو»؛ أوضح أن الشركة تعتزم إطلاق الطرازات الجديدة من العلامة الفرنسية بالسوق المحلية خلال أبريل المقبل، مشيرا إلى أن كل الخطط الحالية تعتمد على اعتماد الموزعين الجدد؛ بهدف تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.



والجدير بالذكر، أن شركة «أوبل» الألمانية قد أعلنت كشف الستار عن النسخة الجديدة من « Insignia Grand Sport 2018 » الألمانية كليا خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولى للسيارات العام الماضى، فيما حققت الموديلات السابقة من السيارة نسبة مبيعات كبيرة فى السوق المصرية على مدار السنوات الأربع الماضية.



وتستحوذ «المنصور للسيارات» على الحصة الأضخم داخل السوق لتبلغ %24.8 من إجمالى المبيعات لتسجل 33 ألفا و696 سيارة خلال العام الماضى.



واستطاعت «المنصور» بيع 29 ألفا و345 سيارة شيفرولية بحصة %21.6، فيما بلغت مبيعات أوبل 4 آلاف و351 وحدة بحصة %3.2 خلال 2017.