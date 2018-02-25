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سيــارات
جيلى تستحوذ على 10% من مرسيدس بقيمة 9 مليارات دولار
الأحد 25 فبراير 2018 11:49 ص
جيلى
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جيلى
خالد بدر الدين
استحوذت مجموعة زيجيانج جيلى هولدينج الصينية للسيارات، مؤخراً، على %10 من شركة ديملر مرسيدس، مقابل أكثر من 7.3 مليار يورو، ونحو 9 مليارات دولار، لتصبح أكبر مستثمر فى الشركة الألمانية للسيارات الفاخرة.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن استثمار جيلى التى تتخذ من مدينة هانجزو مقرا لها، فى ديملر مرسيدس، يعد المرة الثانية التى تغزو فيها شركات سيارات أوروبية، بعد أن كانت قد استحوذت فى عام 2010 على شركة فولفو السويدية بالكامل، والتى جعلتها بديلا جذابا للسيارات الفاخرة الألمانية.
ويرى فرانك بيللر، محلل أسواق السيارات فى لانديسبنك بادين فيرتيمبرج، أن «جيلى» التى يملكها الملياردير الصينى لى شوفو، تستهدف تعزيز التعاون مع الشركة الألمانية لتكتسب الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة فى السيارات الكهربائية، ولتفتح فى نفس الوقت المجال لدخول السيارات الفاخرة للصين، صاحبة أكبر سوق للقطاع فى العالم.
ويؤكد جورج هاو، المتحدث الرسمى لديملر مرسيدس، التى تتخذ من مدينة شتوتجارت مقرا لها، إن استثمار الشركة الصينية يمثل تصويت على الثقة فى الشركة الألمانية، التى تسعى لإزاحة BMW من على عرش السيارات الفاخرة، علاوة على أن مرسيدس شريك قوى أيضا لشركة BAIC موتور الصينية.
كان الملياردير الصينى لى شوفو، قد بات أكبر مساهم فى شركة فولفو السويدية، ثانى أكبر منتجة للشاحنات فى العالم، عندما اشترى حصة بحوالى 3.9 مليار دولار، ثم استحوذت شركة جيلى على شركة فولفو بالكامل، من شركة فورد الأمريكية، وفى العام الماضى اشترت جيلى أيضا حصة الأغلبية فى شركة لوتاس البريطانية للسيارات الرياضية الفاخرة، وتعتزم الشركة الصينية بدء بيع موديلات SUV الكومباكت التى يسع صالونها 5 مقاعد، تحت اسم العلامة التجارية لينك أند كو، اعتبارا من منتصف 2019.
وكانت «جيلى» قد استحوذت أيضا فى مايو الماضى، على حصة %49.9 من شركة بروتون كارز الماليزية، ملتزمة بتحقيق الانتعاش الكامل لها، ولتصبح بروتون العلامة التجارية الأولى فى سوق سيارات ماليزيا، ومن كبرى العلامات التجارية فى أسواق منطقة جنوب شرق أسيا.
وتحتل «جيلى» المركز الأول فى الصين، و13 على العالم من حيث حجم المبيعات، بأكثر من 1.9 مليون وحدة.
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