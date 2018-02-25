البورصة مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابى

البورصة المصرية

منى عبدالبارى



يتوقع محللون؛ أن تواصل البورصة المصرية الصعود خلال الأسبوع الجارى، بدعم من تحسن أداء الأسواق الأمريكية، وخفض أسعار الفائدة محليًا.



شهد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا نسبته %2.3، مغلقا عند مستوى 15318 نقطة، وسط أرباح رأسمالية قيمتها 19.7 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضى، والأول عقب قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %1.



ارتفعت باقى المؤشرات بشكل جزئى، بنسبة %0.5 لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، مغلقة عند 856 نقطة، و نسبة مماثلة لمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليغلق عند 2047 نقطة.



وارتفع رأس المال السوقى خلال الأسبوع الماضى، إلى مستويات 883.4 مليار جنيه، مقارنة 863.7 مليار جنيه فى الأسبوع السابق، كما صعد مؤشر بورصة النيل %1.6 من مستوى 504 نقاط الأسبوع السابق، إلى 512 نقطة الأسبوع الماضي.



مع نهاية الأسبوع قبل الماضى قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة %1 لتصبح %17.75 و%18.75 على الإيداع والإقراض.



أنهت البورصة الأمريكية أنهت تعاملات الجمعة الماضية، على ارتفاع مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا، وتراجع العائد على السندات، تزامنًا مع تراجع حدة المخاوف من زيادة الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



ارتفع المؤشر داو جونز الصناعى %1.4 ليغلق عند 25311.09 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز %1.6 إلى 2747.4 نقطة.



توقع طارق أباظة، العضو المنتدب بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن يواصل السوق ارتفاعاته الأسبوع الحالى، صوب مستويات 15500 نقطة، ما يعنى تجاوز القمة السابقة للسوق عند مستويات 15450 نقطة.



أرجع أباظة الارتفاعات المتوقعة إلى خفض أسعار الفائدة، وتحقيق أسهم قطاعات البنوك والصناعة ارتفاعات جديدة بدعم من القرار، بجانب قطاعات البتروكيماويات، والتجزئة، والأغذية.



رجح أباظة أن تشهد الفترة المقبلة تحركات انتقائية لعدد من الأسهم بكل قطاع، طبقًا لنتائج أعمال الشركات عن العام الماضى والتى تظهر خلال الفترة من الأسبوع الأخير فى فبراير وحتى نهايات شهر إبريل.



يقول تونى كمال، مدير حسابات كبار العملاء بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية إن السوق تواجه مستوى مقاومة قوى عند القمة السابقة 15450 نقطة الأسبوع الحالى، حال تخطيها يتحرك صوب 16000 نقطة، فيما أوصى بتكوين مراكز شرائية جديدة عند الصعود فوق 15450نقطة.



أشار كمال إلى أن المكاسب التى حققتها الأسواق الأمريكية الأسبوع الماضى، وتراجع أسعار الفائدة التى دعمت السوق المحلية، تدعم تحركات البورصة المصرية الأسبوع الحالي.



يرى كمال، أن تحركات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 المتوقع وصوله إلى 880 نقطة، تتفوق فى أدائها على الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسى EGX30.



يذكر أن أبرز الأسهم المتوقع لها تحقيق مكاسب على السبعينى هى القلعة للاستثمارات المالية صوب 1.70 جنيه، مقارنة بإغلاق 1.38 جنيه الخميس، والمصرية للمنتجعات السياحية 2 جنيه، مقارنة 1.58 جنيه الخميس، وبورتو جروب صوب 0.52 جنيه، مقابل 0.33 جنيه الخميس، وعامر جروب 0.40 جنيه، 0.30 جنيه الخميس.



يتوقع كمال اتجاه الأجانب نحو الشراء الأسبوع الحالى، فى ضوء توقعات تحسن انتقائى للأسهم بالقطاعات المختلفة، وتحسن أداء أسهم مؤشر الأفراد.